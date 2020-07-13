【減肥大作戰】傳統金菇肥牛VS植物肉金菇肥牛　植物肉脂肪大減70%減肥低卡之選

▲ 對比使用肥牛，使用植物肉脂肪含量減少近70%。

不少港人也習慣多肉少菜，甚至是「食肉獸」，有機會攝取過多脂肪。營養學家王敏寧（Mandy Wong）近日在其facebook專頁介紹一款純素版「金菇肥牛」，脂肪含量比起一般的金菇肥牛大減近70%，賣相逼真，為健康之選，適合減肥人士。

▲ 使用Mandy介紹的植物肉，脂肪含量減近七成。（相片來源：「營養學家 Mandy Wong」facebook）

Mandy表示，這次使用的是南韓一個品牌「Unlimeat」生產的植物牛肉片，主要成分是：小麥蛋白、黃豆粉、各種果仁（合桃、腰果、杏仁）、燕麥粉等製成，故蛋白質十分豐富。由於屬於植物性食物，含有纖維素，飽和脂肪含量也比真肥牛低。

▲ 南韓品牌「Unlimeat」生產的植物牛肉片，Green Common有售。（相片來源：「營養學家 Mandy Wong」facebook）

這款植物牛肉片一包為1000克，每片植物「牛肉」約重16克。吃一件植物肉「金菇肥牛」，蛋白質相當於半隻雞蛋的份量，脂肪含量比起一般的金菇肥牛低很多。Mandy向TOPick表示，不同品牌的植物肉成分不同，故營養素也可不同，差異可以很大。

▲ Unlimeat植物牛肉片（相片來源：「營養學家 Mandy Wong」facebook）

植物肉版VS肥牛版

Mandy指出，兩者營養素有以下分別：

植物肉「金菇肥牛」 傳統金菇肥牛 熱量 每件：約40千卡 每件：約60至80千卡，甚至更高（視乎肥牛分量、製作時油分使用量而定） 蛋白質 每件：約4.2克（相當於半隻雞蛋蛋白質）

1碟5件：21克 每件：約4克

1碟5件：約20克 *每片肥牛（15克）：約4克 脂肪 每件：約0.3茶匙油分，約1.5克

1碟5件：1.5茶匙油分，約7.5克 每件：1茶匙油分，約5克以上

1碟5件：近5茶匙油分，約25克以上 建議食用份量 視乎個人需要/喜好 每餐1至2件

Mandy表示，植物肉金菇肥牛的食用份量視乎個人需要。部分素食者較易缺乏蛋白質，建議膳食中可攝取含豐富蛋白質的素食食材。以「Unlimeat」植物牛肉片製作的無牛版「金菇肥牛」為例，1碟5件含有約21克蛋白質，已足夠成人每日所需的蛋白質。若平日已從其他食物攝取充足蛋白質，則可按喜好進食。

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記者：黃泳欣