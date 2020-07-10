【產後抑鬱】新手媽難抵1歲兒哭鬧跳橋尋死掟子陪葬　丈夫救妻一命兒子失救慘死

▲ 廣西一名新手媽媽難抵湊仔壓力疑有產後抑鬱，激動下將1歲兒子掟落大橋慘死。

新手媽媽產後面對生活大變，缺乏關懷下有機會患上產後抑鬱，影響家庭生活。廣西南寧一名33歲新手媽媽，於8日早上疑產後抑鬱情緒不穩，抱著1歲大的兒子走到在邕江的大橋欲跳下輕生，丈夫趕抵後與妻爭執下，妻突將兒子掟落橋，自己再企圖跳下自殺，丈夫及時抱著妻子救回一命，但兒子已沉下溺斃。

據內地傳媒報道，一名姓麻的新手媽媽在8日早上約8時30分，抱著1歲大的兒子、手拿著奶樽，走到邕江上的英華橋徘徊，隨後丈夫乘計程車趕抵現場，兩夫妻發生爭執，妻子激動下將孩子拋落大橋，自己隨即跨越欄杆企圖跳下輕生，丈夫馬上從身後抱著妻子，將她拉下來救回。

目睹兒子沉溺水中失救

現場目擊者指出，該名丈夫緊緊抱著妻子並大聲呼救，但嬰兒已沉溺江水中。至10時左右，救援人員終將嬰兒打撈上岸，但已全無生命跡象。

我看到水中那個嬰兒浮在那裡，我看了幾秒鐘拿手機出來拍，拍了一點點就沉下去了。

據警方透露，姓麻的妻子為姓黃的丈夫自去年8月誕下兒子後，因兒子哭鬧等原因，情緒變得極不穩定，曾有過自殺念頭。

事發當日，丈夫接到妻子的電話表示想輕生，立即乘的士趕來制止，可惜仍阻止不到悲劇發生。警方目前正作進一步調查中。

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責任編輯︰林綺玲