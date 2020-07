【疏忽照顧】精神科醫生著作揭虐兒個案　6歲童如狗長期被關籠不懂說話走路

▲ 鄧藹霖分享,資深精神科醫生Bruce D. Perry博士在書中提供的虐兒個案。(iStock圖片)

於十四年前初版,三年再出增長版的《The Boy Who Was Raised As A Dog》,是任職輔導工作人士必讀的一書,也是本人愛不釋手,經常會翻閱的好書。

資深精神科醫生Bruce D. Perry博士在書中提供了很多駭人的個案,引導現代父母和照顧者深切體會,親子關係是如何深遠影響孩子的發展。

那個可憐的小孩,輾轉落在智力稍低的照顧者手裏,那人雖沒有虐待孩子,卻把他長期關在籠裏,就像他飼養其他狗隻一般。結果,六歲的孩子不懂說話,不能走路。不知情的醫護人員把小孩界別為弱智,但經過Perry博士揪出真相,團隊悉心教導後,小孩最終能回復正常孩子的生活。

書中有另一個案是我印象特別深刻的,有對夫婦條件優厚,他們受高深教育,任職高位,愛孩子,並聘請了以為可以信任的親戚為初生嬰兒的保母,結果同樣出了岔子。父母發現一歲多的兒子不會哭,也不會笑,反應遲緩。

直到有天媽媽因病提早回家,才赫然發現可怕的真相。

她那十八個月大的兒子,竟然獨自呆坐於黑暗的房間裏!那個王八蛋親戚原來外頭一直有另一份工,每天只是分為三個時段回來給嬰兒草草換片和餵奶而已,是嚴重疏忽照顧!

每次在街上碰到那些對孩子臉無表情,自管玩手機的女傭,這可怕個案就會從腦裏彈出。

