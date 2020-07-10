【打噴嚏】林依晨曾為覓終身伴侶苦惱　柯震東感激粉絲不離不棄：一直在我身邊

▲ 《打噴嚏》由林依晨及柯震東主演，原定於2014年上映，最終延期6年播出。

電影《那些年我們一起追的女孩》的導演兼小說原作者九把刀，改編自他同名小說的電影《打噴嚏》近日推出。由林依晨及柯震東主演《打噴嚏》，其實原定在2014年上映，惟因先後出現各種問題，令影片最終延至6年後的現在才見天日。

柯震東與林依晨接受TOPick專訪，對於6年前的作品《打噴嚏》終於上映，柯震東表示看到影片的畫面時，心情感到愉悅：「現在再看畫面感覺蠻好，因為現在一定演不出來6年前的狀況，很開心當時的狀態被紀錄下來，電影終於可以上也是很開心。」

【打噴嚏】柯震東當600名觀眾面前感觸哽咽 浪子回頭：為了所愛努力站起來

▲ 林依晨與柯震東的新電影《打噴嚏》延期6年終上映。（《打噴嚏》劇照）

林依晨從心心身上學懂選擇

從電影拍攝到完成至6年後的現在上映，演戲中女主角心心的林依晨由未婚變成了人妻：「當時拍攝時還沒結婚，剛好可以演到心心姐姐，特別能體會她在愛情中的掙扎，譬如是在選重要的事上的標準，自己也剛好在那個交織點上。」

林依晨續指：「劇本很巧妙呼應我當時的狀態，即將要做一個很重大的選擇，完全感受到心心姐姐的掙扎，在愛情中要選一早定好的擇偶對象，或是一直在身邊默默付出關心的人，我在拍電影時也有學習到如何面對這個狀態。」

【金都】鄧麗欣撐港片接演黃綺琳處女導演作 Stephy：愛不需要以婚姻去維繫【有片】

▲ 林依晨在劇中飾演成熟而受人愛戴的心心姐姐。（《打噴嚏》劇照）

林依晨在劇中飾演孤兒院裏的孩子王心心姐姐，既有正義感又愛笑，所以得到其他孩子們的愛戴，後來成為了一名老師，回孤兒院教書。

而最愛黏著她的男孩義智也因為她的強大而愛上了她，發誓為了她成為最勇敢的人。

她表示：「這次拍戲也是圓了我一個夢想，因為如果沒有出道當演員，我想應該會當了老師，個性也是像心心姐姐一樣熱血，會勇於為學生付出的老師。」

▲ 柯震東第一次拍攝打戲。（《打噴嚏》劇照）

【死因無可疑】林嘉欣袁劍偉夫妻檔再度合作 導演丈夫為一場戲激嬲老婆

柯震東努力成為「不倒俠」

戲中，柯震東扮演的義智為了要成為最勇敢的人，所以去了拳館當拳擊手，更因比賽一直挨打但不服輸的堅持獲封「不倒俠」。

柯震東形容：「當時接到劇本時與角色的年齡和狀態都比較接近，所以準備上都沒有太多的困難，最難就是要打和表現很衝動的部分。這是我入演藝圈以來，第一次拍打戲，所有的動作都要有條理，不只是程序上的表達，還有動作配合鏡頭配合對方，確實是蠻難的。」

不過，柯震東也指拍打戲原來沒有想像中艱苦：「因為我一直都在練被打，不用練攻擊，所以少了很多痛苦。真正辛苦是開始演的時候，既要被打又要有情緒及劇本的狀態。即使有傷都是短暫的，因為教練很好，會計算好距離，如果發意外都會馬上叫停，很開心和很專業的武術團隊合作。」

▲ 柯震東指自己在努力成為「不倒俠」的路上。（《打噴嚏》劇照）

【幻愛】劉俊謙蔡思韵情侶檔封影帝影后 精神病患者同樣有權去愛與被愛

義智為了最愛的人所以勇敢保護，現實中的柯震東亦稱一直以來有很多粉絲作為「義智」去保護他：「他們跟了我很多年，不論跌跌撞撞、高高低低都一直在我身邊。」

柯震東也形容自己現在的狀態為在努力成為「不倒俠」的路上：「一路走來發生了很多事情，讓我有想過放棄和離開，想要過安穩的生活，但我真的很熱愛電影，所以到目前還是想要一直努力做喜歡的事情，一直做到極限為止。」

記者：陳家瑩