【港版海岸城】前啟德機場跑道改建高架林蔭大道　落成初期可望港島東海景

▲ 現時行人橋的景觀十分開揚，將來或被兩旁的建築圍著。（專頁圖片）

前啟德機場拆卸後，啟德發展區正進行改建，當中前跑道上的承豐道，將興建一條全長約1.4公里、闊度逾10米的高架林蔭大道，供行人於橋上行走；汽車則於橋底下的地面行車路行駛。有關設計，類似深圳南山區海岸城建築群。

fb專頁「城市接築UFA-Lab」發帖，指承豐道一條高架行人橋快將完工，橋上設有園景，形容可算是港版「High Line」。帖文形容現時景觀十分開揚，但指一旦天橋兩旁的建築物完工後，天橋景色會被遮蔽。

▲ 啟德跑道區的入口之一啟德橋的接點，高架行人橋亦有接通。（專頁圖片）

港版「High Line」全長約1.4公里，闊度超過10米，位於啟德發展區的跑道休閒區，即舊啟德機場的跑道末端，建在正中央的承豐道之上，設有多個上落點，並會連上多座建築，東端會連接將來興建的旅遊相關大型建築，西端則會連接至都會公園。

翻查資料，深圳南山區海岸城也設高架平台，連接該社區各座商場及商廈，成為南山區地標，設計跟港版「High Line」類似。

▲ 港版HIGH LINE底下的承豐道行車路，北邊即相片的左邊設有隔音屏障，環境稍暗。（專頁圖片）

「城市接築UFA-Lab」稱，在2006年修定規劃中，承豐道位於跑道北岸，上方設有高架園景行人橋，使北岸的海濱公共空間可連續不斷，及可觀賞觀塘海濱景色的地方。

後來規劃更新，取消南岸馬路，承豐道移往前跑道的正中央，行人橋亦跟隨，令原規劃可觀賞觀塘海濱景色的行人橋，變成日後埋於建築夾縫中。

專頁認為，東京表參道的林蔭大道，設計值得參考，指既是交通繁忙大馬路，亦是行人不斷的購物大街，而街道上種滿大樹，形成一條充滿綠色、人車繁忙的林蔭大道，反問這是否屬於「現代大都市的理想形象」。

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責任編輯：吳卓峰