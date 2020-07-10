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涉藏附刀片手繩　19歲男生續准保釋候查

社會 14:19 2020/07/10

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案件於屯門法院再訊。（資料圖片）

19歲男生涉於天水圍一屋邨外管有帶有刀片的手繩、頭盔、防毒面具及對講機等，被控在公眾地方管有攻擊性武器等3罪。案件今（10日）於屯門裁判法院再訊。被告繼續毋須答辯，案件押後至9月2日待律政司給予法律意見等，被告續准保釋候訊。

被告王游瀧（19歲），報稱學生，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器、1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用及1項無牌管有無線電通訊器具罪。控罪指他於2020年5月27日在天水圍天悅邨悅富樓外，管有3條帶有小刀或刀片的手繩及1塊刀片；管有1個黑色頭盔及1個防毒面具意圖作非法用途使用；以及無牌管有1部無線電對講機。

案件今再訊時，控方申請押後案件待律政司給予法律意見、通訊事務管理局就涉案對講機作出評估，被告繼續毋須答辯。辯方申請押後案件至9月2日，以及有保釋申請，均獲裁判官批准，被告續准保釋。

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記者：林欣樂

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