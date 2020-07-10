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【新冠肺炎】太古城中心一期一名員工確診　立橋保險辦事處客戶中心今暫停運作

社會 14:21 2020/07/10

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（擷自立橋保險網頁）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日新增38宗確診個案。太古城東選區區議員王振星今日（10日）於社交網站上表示獲太古地產回覆指，太古城中心一期一名員工確診，正於醫院接受隔離治療。租戶指該名員工最後上班日期為7月9日。該租戶辦公室已關閉進行全面清潔及消毒。

（網上截圖）

太古城中心辦事處已即時安排為大廈公共區域，包括地下及租戶所屬樓層大堂、走廊、洗手間、所有升降機和扶手電梯、以及租戶所屬樓層的空調系統進行全面消毒及清潔。辦事處同時繼續執行現有消毒及清潔措施。

因應疫情發展影響，位於太古城中心的辦事處及客戶中心今日(10日)將暫停運作，以作清潔及清毒。

7月9日新增的34宗本地個案中，23宗為港泰護理中心個案（28名院友和4名職員），至今累計1365宗確診及1宗疑似個案，詳情即睇：https://bit.ly/3iRyimX

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責任編輯：陳正怡、郭家穎

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