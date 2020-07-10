【奇蹟康復】遇車禍搶救10日徘徊鬼門關　母病床前淚訴心中情女兒奇蹟睜眼

▲ 台灣一名30歲女子不幸發生車禍，醫生指可能要放棄急救，不過因媽媽一句話女子奇蹟康復。

生命或許是由天註定！台灣一位外科醫生在一個節目上分享病例，指一名30歲女子不幸發生車禍，送院前心臟已經停止跳動，經過醫生搶救性命幸運保住，但病情不見好轉。急救近10日後，醫生告知女子的媽媽可能要放棄急救，沒想到媽媽在女兒病床前淚訴心中情後，女兒隔天竟奇跡甦醒。

台灣外科醫生陳榮堅在《媽媽好神之俗女家務事》節目中分享難忘病例，指一名30歲女子早前發生嚴重車禍，送院前已經沒有呼吸、血壓及心跳，不僅四肢各處有傷，車禍時因金屬插入腹腔，導致大量出血。雖然經過醫生一輪搶救後，女子恢復心跳，但因嚴重內出血必須立刻送入手術室搶救。

病情惡化 可能要放棄急救

由於女子的腸道破裂，而且有碎片削損大動脈導致不停噴血，醫生一共為病人輸血1萬2千毫升。醫生表示，女子手術後進入深切治療部，一直沒有意識，需靠呼吸器協助呼吸，之後還出現橫紋肌溶解、腎功能損壞的狀況，兩至三天要洗腎一次。

可是一個星期後，女子的病情每況愈下，醫生在女子進院第10日告知家屬病人的情況不樂觀，可能要放棄急救，著家屬作最壞打算，

如果真的保得住性命，長時間使用呼吸器，可能要做氣切（氣管造口術）。

奇蹟康復 治療後順利出院

聽見醫生的話後，病人媽媽沉默許久，還提出希望可以多留在女兒的床邊半小時，醫生亦答應了。沒想到，女子在隔天竟然奇蹟甦醒、睜開眼睛，及後神智慢慢變得清醒，身體各項機能漸漸恢復，治療約3個多月最後順利出院，重回正常人的生活。

醫生對於事件感到相當震驚，後來重遇病人媽媽，便好奇追問對方當時對女兒說了甚麼。媽媽表示，她當時在女兒的耳邊說，

我們家經濟不是那麼好，你如果真的氣切之後送療養院，我們經濟是負擔不起，我也捨不得你以後一輩子這樣過日子。媽媽很愛你，媽媽也盡全力想要救你，可是萬一妳真的走到這一步，不要怪媽媽要放手，因為我們家經濟真的沒辦法，我也很捨不得你氣切到臨終。

醫生不禁感歎，估計是女兒聽見媽媽的聲音後便重新振作，所有醫生用盡方法都不能改變病情，「可能是老天在註定」。

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責任編輯︰王俊賢