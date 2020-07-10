警方要求開啟手機承諾不查看資料　李柱銘等5人申延禁令獲批

▲ 李柱銘（中）等5人申延禁令獲批。（資料圖片）

早前壹傳媒創辦人黎智英及資深大律師李柱銘等共15人，分別被控於去年參與組織及煽動未經批准集結等，案件已提訊及押後至下周三(15日)再提訊。其中5名被告，包括資深大律師李柱銘及律師何俊仁早前接獲警方發出搜查電話手令，5人於上周六(4日)獲高等法院法官批出臨時禁制令，今(10日)向法官申請延續臨時禁制令。警方要求透過電腦開啟所涉手機後封存，承諾不會查看有關資料直至司法覆核聆訊完結為止。法官經考慮後，批准延長臨時禁制令至8月13日，屆時就本案司法覆核申請作聆訊。

申請人包括李柱銘、何俊仁、區諾軒、單仲偕及楊森，答辯人為警務處處長。申請一方指本案涉及公眾利期，將影響其他或會被搜查手機人士。警方要求開啟申請人之手機，並承諾不會查看內容，有關內容將被封存及被儲存於電腦。申請一方並不同意做法，警方聲稱不會查看手機內容，事實上已經查看手機，加上若申請人獲判司法覆核勝訴，警方就手令做法便會變成不合法。申請一方續指，本案已進入轉介區域法院階段，相信律政司基於已有足夠證據才作出相關決定。

答辯人警務處處長一方由律政司代表，答辯一方指網絡安全及科技罪案調查科會透過電腦開啟手機後封存內容，承諾有關人員並不會查看，直至本司法覆核聆訊完結為止，並指警方提出的承諾合理，對申請一方不會造成不公義。答辯一方續指，案件雖然將轉介到區域法院處理，但並不代表調查已完結，許多案件於審訊期間仍處於調查階段。

法官經考慮後，接納律政司一方指警方所搜獲手機內容或與案有關，但警方拘捕申請人後兩個月已取得手機，並於申請手令前已申請將案轉介案件，相信案件不能於數月內開審，經考慮後批准延長臨時禁制令，直至8月13日為止，並排期於當日進行司法覆核聆訊。

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記者：林育慧