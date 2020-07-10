質疑滙豐不派股息　男股民入稟索償6500元

▲ 申索人曹維新（右）今到小額錢債審裁處應訊。（王仁昌攝）

持有滙豐控股（00005）的男股民指滙豐控股於今年2月初業績發佈會上公佈派息，但於4月撤回派息。該名男股民指滙豐控股違背承諾，遂入稟小額錢債審裁處索償約港幣6,500元股息，案件今（10日）於小額錢債審裁處提訊。滙豐控股一方擬申請轉介高院審理，審裁官押後案件至11月3日再訊，以待雙方提交進一步文件。

申索人曹維新，答辯人HSBC Holdings PLC。申索書指，滙豐控股於今年2月6日的業績發佈會上，公佈會派發2019年第4季末期息，每股派息0.21美元，但滙款控股於4月1日宣佈撤回派息。申索人指，滙豐控股違背承諾，對小股東不公，遂入稟索償約港幣6,500元股息。

案件今提訊，審裁官指知悉雙方沒有和解空間，並要求申索方提交證供紙，及答辯方提交補充抗辯書。

答辯方擬申請案件轉介高等法院審理，指知悉有其他人士就股息一事入稟索償，考慮到最終涉及的總金額，應該由高等法院審理，但申索人反對。



審裁官遂要求答辯方在下次聆訊前提交申請，並給予申索方回應的時間。案件押後至11月3日下午再訊。

申索人今天由區議員方國珊陪同，方國珊表示申索人會堅決反對轉介上高等法院，指牽涉的訟費會令小股東難以負擔。

記者：王仁昌