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【新冠肺炎】莎莎2名收銀員確診　涉馬鞍山及油塘分店

社會 14:49 2020/07/10

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莎莎旗下兩名員工確診。

莎莎今日（10日）指旗下2名員工確診新型冠狀病毒肺炎，確診員工分別於馬鞍山新港城及油塘大本營分店工作，2間分店由即日起暫停營業14天，進行徹底清潔及消毒。店内所有員工及與該名員工有接觸的其他相關職員，將在家隔離14天。

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馬鞍山新港城中分店中，一名任職收銀員的員工於7月9日晚確認其深喉唾液樣本呈陽性反應，患者後轉送往醫院進行深層檢驗後確診，該員工居住沙田禾輋邨美和樓，已於7月8日起休假。

而油塘大本營分店中，其確診者任職收銀員，自7月5日起因病請假後一直沒有上班，後於昨日（9日）傍晚接獲通知確診。

為確保員工及顧客安全，2間分店由即日起暫停營業14天，進行徹底清潔及消毒。莎莎呼籲曾於近日光顧及到訪該分店的人士及顧客，應留意個人健康狀況，如有需要請致電衛生署衞生防護中心熱線。

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記者：郭家穎

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