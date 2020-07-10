【賭王何鴻燊設靈】何鴻燊下午2時半大殮出殯　擇日安葬摩星嶺昭遠墳場

▲ 何鴻燊下午2時半大殮出殯。（陳永康攝）

「賭王」何鴻燊在5月底在香港養和醫院病逝，享年98歲。何鴻燊的喪禮在前日（8日）舉行，昨日（9日）設靈舉行公祭，而今日（10日）大殮出殯。何鴻燊靈柩將暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，再擇吉日下葬於摩星嶺的昭遠墳場。

【賭王何鴻燊設靈】何鴻燊出殯 政商界名人扶靈包括林鄭月娥、董建華、李國寶等【不斷更新】

喪禮儀式較早前安排提早15分鐘、下午1時半開始，由「 賭王」身邊老臣子兼愛將、澳博集團副主席兼行政總裁蘇樹輝主持，他先讀出何鴻燊的生平事蹟，其後由何鴻燊與二房藍瓊纓女兒何超瓊宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單，包括國家主席習近平、國務院總理李克強、全國人大常委會委員長粟戰書、全國政協主席江洋、國務院副總理韓正等。她又感激各界人士弔唁慰問，令何家上下在悲痛時刻得到撫慰，她與家人銘感於心。

▲ 四房長子何猷邦的花牌爆光。（陳家昌攝）

【賭王設靈】何鴻燊喪禮播生前照回顧傳奇一生 發哥星爺劉德華致送花牌

【賭王設靈】何鴻燊喪禮今天大殮出殯 何家成員政商界名人送別賭王最後一程

其後由全國政協副主席董建華致悼詞，他先向何家致意深切的慰問，又指何鴻燊的一生是艱苦創業的一生，年青時到澳門創業，白手興家，成為廣受尊重的企業家。他憶述何鴻燊曾說過一句話，永遠都留在腦海裡，「 我好少願意接受輸，一定要做到為止」，是何鴻燊人生的哲學、成功的祕訣，他永不服輸的精神值得學習。

【賭王設靈】拉姑四哥現身送別何鴻燊 狄波拉初出道已成賭王紅顏知己

【賭王設靈】各大傳媒齊集何鴻燊喪禮 三太+超儀+超盈向記者送上食物飲品

其後再由港科院院長徐立之、公益金榮譽副會長李業廣、霍英東集團主席霍震霆致悼詞。最後由二房兒子何猷龍代表家屬致答謝詞，他指家父經常教誨一眾子女「取諸社會，用諸社會」，其教誨會一直永留心中，今後亦會繼續家父的精神，為社會作出貢獻，又感謝醫護團隊多年對家父的照顧，並代表家人感謝各人的關心和鼓勵。

▲ （陳永康攝）

儀式歷時約一小時，最後在下午2時半辭靈出殯，由董建華、何厚鏵、林鄭月娥、譚鐵牛、李偉農、李國寶、胡應湘、李業廣扶靈，何鴻燊靈柩上亦鋪滿白色鮮花，由二房長子何猷龍捧遺照。儀式過後，何鴻燊靈柩將暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，再擇吉日下葬於摩星嶺的昭遠墳場。何家與其他來賓陸續離開，分別乘坐私家車和旅遊巴前赴上環信德中心出席由家屬安排的解穢酒。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙