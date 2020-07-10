【影壇百寶箱】全港唯一租戲服公司藏品數萬件　藏梅艷芳《奇蹟》套裝裙

▲ 玲姐本是工廠車衣女工，因緣際會進入嘉禾片場服裝間，後來片場地皮被政府收回，玲姐買下了數百袋戲服，自己創業。

「這地方是我們的救命草，一搵唔到（需要的戲服）就打電話問玲姐幾點開門。」香港電影美術及服裝指導張蚊所說的，是全港唯一的戲服租借公司「衣常足」，其4,000多呎的店內藏有數萬件衣飾。65歲老闆甘碧玲（人稱玲姐）21年來支援着香港電影業，然而今年疫情打擊生意，令玲姐萌生退意。

▲ 梅艷芳在1989年嘉禾電影《奇蹟》曾穿過的戲服。（黃建輝攝）

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位於觀塘工廈內的戲服衣飾租賃公司衣常足，儼如香港整個電影業的服裝間，堆滿各式在港產片中經常用到的戲服，如醫生護士制服、古裝盔甲、財神衫、皇帝龍袍、懷舊旗袍等，甚至梅艷芳在電影《奇蹟》穿過的套裝裙、李小龍《死亡遊戲》同款黃色戰衣，以至《星球大戰》主要角色的造型服裝等，都可以在這片衫海中找到。據說9成服裝指導都會到此尋寶。

▲ 在「衣常足」也可找到花款繁多的頭飾及帽子。（黃建輝攝）

店內看似雜亂無章，其實亂中有序，玲姐對每一件衣飾均瞭如指掌，相信跟她早年在嘉禾片場一人打理整個服裝間不無關係。

曾打理嘉禾片場服裝間

玲姐回憶︰「我最初在製衣廠做車衣，之後搬到斧山道居住，經常望到片場，心想如果在片場服裝間做都幾好，又可以睇到藝人拍戲。」結果她在1989年經朋友介紹下，加入嘉禾片場負責服裝間。「每部戲都有服裝指導，他們會為主角設計衫，再搵外面的人做衫，我就負責把戲服分門別類及儲存好，因為之後宣傳可能會再用。」

▲ 跟李小龍《死亡遊戲》同款的黃色戰衣。（取自衣常足facebook）

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玲姐一直做到1998年政府要收回片場用地為止，嘉禾搬走時有一批戲服大平賣，玲姐遂買下近百袋戲服，並於1999年開設衣常足，由細舖開始做起，及後再擴充租下4,000多呎地方。

她說最初都要守業，但隨着與一眾美指及服指熟絡了，生意便蒸蒸日上。其客戶群還包括廣告拍攝、舞台劇製作及私人派對等搞手。

▲ 玲姐若在報章雜誌看到藝人穿着租出的衣飾相片，均會剪存記錄。（黃建輝攝）

玲姐稱：「以租衫的量計，始終是電影業最多，有時一租便百幾二百件。」可是，這些年來香港人愛上淘寶買平價衫，再加上歐洲速食時裝店容許退貨，方便了服指搵衫為演員試造型，這些因素均影響了玲姐的生意。

玲姐說︰「電影業興旺時，一個服指可以連續接幾齣戲，但現在他們都呻無嘢做。」

▲ 店內有不同類型的盔甲可以租。（黃建輝攝）

這半年疫情令電影業近乎停擺，玲姐生意大減，便車縫布口罩來幫補收入，令她意興闌珊有意退休。

租戲服減輕電影製作成本

然而，此消息令一眾服指都吃驚。曾多次獲提名香港電影金像獎最佳美術指導及服裝造型設計的張蚊，其代表作有《殭屍》、《空手道》和《翠絲》，她不但是「衣常足」常客，還跟玲姐相識多年。

▲ 電影美術及服裝指導張蚊視衣常足為她工作上的「救命草」。（黃建輝攝）

張蚊笑說︰「我家姐是副導演，我14歲從英國放暑假回港，就常跟家姐來搵衫。到我05年畢業返港做電影助理服裝指導和助理美術指導時，老細要甚麼就派我來搵。如籌備新戲時，要找80年代的西裝，我就來這裏影相給他揀。」

張蚊指出，通常主角的戲服會度身訂造，但電影製作費有限，其他演員的戲服通常都會租。「特別是有時代背景的衫、醫院制服、病人衫和校服，通常都會在這裏租。」

▲ 病人衣服及不同類型的制服，最常被電影人租用。（黃建輝攝）

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她形容衣常足如同服指的救命草︰「在香港做電影，每一日都有鑊爆。如導演突然話要多10個西裝男臨時演員，我們就要搵10套西裝。可能只是1小時前通知我，但我都要變出來，若外面買不到，便會搵玲姐幫手。」

張蚊直言電影工作者都是用作戰mode來工作。「任何導演order的事，我們都會盡力幫他或她解決。」玲姐笑說有時半夜都會收到服指的求助電話，她也很明白香港電影業的運作模式，總會盡力配合。「若果沒有衣常足，我都不知去哪裏搵衫，因為只得這一間可以租衫。」張蚊說。

玲姐兩個兒子相信她會不捨得放下這門生意，主動提出幫忙做市務推廣，以及將公司電腦化，如把戲服照片陸續上載到facebook，務求令這個龐大的「服裝間」，可繼續為香港電影業出一分力。

做戲服租賃源於興趣

玲姐創立戲服租賃生意，花了逾20年心血經營，但她坦言這門生意難賺大錢。「我本身對衫有興趣，（這門生意）又可維持到生活，才一直做下去。」

玲姐說若是拍戲用，收費便會以一個package計；若是租衫來開派對，就會逐日計錢。不同款式類型的戲服，收費不一，她說由3,000元租一套盔甲，到10元租一件白底衫，收費多少視乎其手工及價值，還有清潔和保養費用。

▲ 玲姐說以往有兩人幫手打理衣常足，但今年開始生意淡靜，日常只有她一人留守。（黃建輝攝）

「如古裝，一定要交給洗衣公司清洗，所以我們定期有洗衣公司上門收衫。普通質料的tee和褲，我就會自己洗。」

她感歎近期生意十分難做︰「我平時租一套手工靚的古裝，會收800幾至1,000元，但最近有客人就壓價400幾元一套，因為他們用淘寶價錢來衡量。咁我做不做這單生意？這個淡靜時期，多幾千元收入都重要，因為始終要交租，所以有時被壓價都要做。」

她又說以往有些電影公司拍完戲，也會問她要不要衫，並平賣給她。她就視乎手工和質料來決定是否入貨，如果明顯是淘寶貨，她不會收；婚紗也不收，原因是太花地方擺放。

記者：胡慧雯