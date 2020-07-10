IG女神倪晨曦陀B示範親子瑜珈　學校開張陳柏宇夫妻Heidi等到賀

▲ 靚媽倪晨曦創辦的瑜伽體驗館開幕。

早前宣布陀B將「升呢」做媽媽的IG女神倪晨曦（Elva），實在雙喜臨門，因為Elva創辦的全新概念可持續瑜伽體驗館Be Earth在今天（7月10日）開幕。倪晨曦雖然已懷孕數月，但一向有做運動的她活力十足，瑜伽體驗館由籌辦到開幕全親力親為，「粗身大細」的她更和一班好友為即場表演雙人瑜伽。

Elva就率先與肚中BB一同示範親子瑜伽，陀B的她一如以往的手腳靈活，難怪當她宣布陀B時，各人送上祝福外，還禁不住留言「想看長胖的Elva！」但今日看來是不可能了。

▲ 一眾好友賀倪晨曦新店開張。

眾好友如陳柏宇、符曉薇夫妻檔、朱韻韻、陳奐仁、李月、鍾浠文、李靜儀（Heidi），以跟Elva練習多時的雙人瑜伽作為回禮。陳柏宇笑言：「跟Elva練習了一排，睇落好似好難！幸好我與太太都做到，證明這個老師教得好，否則變了在大家面前拆招牌，哈哈！」

以前，常在社交媒體看到Elva做倒立和大量高難度動作，Elva直言懷孕後一定有所不同：「有了BB後反而是擔心未知道懷孕前還四出外遊工作，確定後心情其實好輕鬆，當然亦都好開心。結婚後都很多人問我，之後是否做孕婦瑜伽？同平時做的有甚麼不同？主要是不可以再做一些腹部用力的動作！我猜生完後會出現的問題：做甚麼瑜伽可以修身啊？哈哈！」

▲ 靚媽倪晨曦「肥胎不肥人」1

瑜伽體驗館由籌備到開辦大概用了2年時間，作為創辦人兼瑜伽導師的Elva稱：「一直以來自己熱愛瑜伽，平時大家都睇我在影片較多，創辦這間體驗館，希望有個地方可以在社交平台以外的地方，給大家親身體驗到做瑜伽的樂趣。」

但在現時社會情況創業，會否擔心經營？「計劃的時候未有疫情，很多事都估計不到，但當時覺得已開始了，就應該堅持，不要那麼容易放棄，對前景是有希望！同時，衛生情況我們都會提加更高警覺同盡力做到最好。」