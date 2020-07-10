【童裝開倉】牛頭角Inspire Hub童裝快閃開倉 熱門Kingkow和FILA Kids產品低至6折【內附詳情】
暑假又是各大名牌開倉旺季。位於觀塘佔地超過7000呎的Inspire hub，以定期開倉優惠活動最為人認識。7月15至20日就有「Oh My Kids快閃」童裝快閃開倉，著名牌子包括Kingkow、Fila、Nike、Adidas、Puma、Cath Kidston、赤ちゃんの城（Akachan no Shiro）等，其中Kingkow和FILA Kids產品更低至6折。
是次快閃開倉集齊了多個童裝品牌，包括：Kingkow、Fila、Nike、Adidas、Puma、Vans、Bibi、Geox、Keen、Heelys、Cath Kidston、Arena、Speedo等，除此之外，更有近50年製造嬰兒服歷史的日本制品牌赤ちゃんの城（Akachan no Shiro）及以草本植物或天然礦物粉製作的冷製嬰兒皂Yannie Soap。由嬰兒到孩童應有盡有。
熱門推介Kingkow產品低至6折，3件額外7折，4件6折；而FILA Kids產品低至6折，3件額外9折。
同場加映，場內亦有生活百貨專區，有健康枕頭、SANA本鋪豆乳面膜、日本新之助大米面膜、BACTAKLEEN Bactashield Basic 抗菌噴霧等，一律以開倉價發售。
日期：2020年7月15日至20日
時間：11am - 8pm
地點：觀塘偉業街 133 號一樓 Inspire Hub 全層（牛頭角地鐵站出）
記者：陸明敏