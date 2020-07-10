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【疫市搵工】疫情下自由職業湧現　電子商務、遊戲開發需求大

職場 16:45 2020/07/10

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

近年受到年輕人祟尚的自由工作者（Freelancer），在新冠肺炎疫情下市場的需求不減反增。

新冠肺炎疫情導致全球就業市場低迷，不少打工仔面臨失業困境。近年受到年輕人祟尚的自由工作者（Freelancer），近期市場的需求不減反增。有報告指出，全球對Freelancer的需求及供應增加，當中電子商務、遊戲開發等自由工作需求最大。

全球經濟環境欠佳，僱主在招聘時更要考慮經營成本，會傾向選擇具靈活性的員工，從而刺激Freelancer職缺數目增加。近日，綫上自由職業市場Freelancer發布《Fast 50》報告指出，與今年1月至3月份相比，自由工作者職缺在4至6月增加超過25%，較去年同期增加41%，共有60.5萬份職位空缺。 

Freelancer行政總裁Matt Barrie表示，現時愈來愈多人喜愛從事獨立及自由的工作，另外有不少人希望按自身的技能條件創造工作收入。他又預計，疫情會持續到明年才結束，企業會繼續採取在家工作模式，以及聘請更多自由工作者。

報告亦指出，僱主對疫情相關的Freelance職位需求最大。數據反映，數學模型（mathematical modeling）相關的職位需求增長最快，在本年第2季度中增長99.6%，共有16,501份職缺，而統計及分析等職位同樣有大幅增長，一共增加75%，共有7,397份職位空缺。 

另外，疫情期間民眾多留在家中娛樂並熱衷綫上購物，市場對遊戲設計師及遊戲開發商的職位需求，分別增加了68%和64%，電子商務相關的職位空缺亦增長了54.4%。

責任編輯：李寶如

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