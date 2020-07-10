李慧琼引述政府指「健康碼」推出時間需再商榷

▲ 立法會內務委員會。（林曉君攝）

「健康碼」先導計劃原定本周推出，不過，因應近日本港疫情反彈，有消息指，計劃將延至下月才推出。今日立法會內務委員會會議上，主席李慧琼引述政府回覆證實，健康碼推出的具體時間要再商榷。

張建宗原本答應出席內會會議，聽取議員意見，不過最終沒有出席，不少建制派議員對此感不滿。民主派議員則繼續全員缺席會議，並在位上展示多張白紙，李慧琼指，看不到展示品與今日議題有關，指示保安移除相關紙牌。

另外，不少議員關注放寬「2元乘車優惠」計劃的落實時間。民建聯陳恒鑌和鄭泳舜昨日引述勞工及福利局局長羅致光指，計劃將提前至今年年底推行。不過，實政圓桌田北辰今日則指，見到相關報道後，致電向羅致光查詢時，羅致光否認計劃將提前於今年年底推出，僅稱年底可以申請個人八達通。田北辰希望政府解釋清楚，究竟何時可以推出該計劃。

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記者：林曉君