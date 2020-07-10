【英國移民】Grammar School免學費成績有保證　一文看清英國學制及學校種類

▲ 一名居英港媽講解了英國的學制及學校種類，供有意報讀的家長參考。

申請BNO及移民英國成為香港家庭熱話，家長最頭痛是小朋友的就學問題，學制及學校種類分不清，State School、Independent School與Grammar School即是甚麼意思？一名居英港媽分享了一篇關於英國學校種類及選校貼士的文章，有意移民英國的家長，不妨參考一下。

【英國學制】

Key Stage 1

3歲入學讀Nursery，之後升Reception，Year 1 and 2，咁就叫完成Key Stage 1，考個評分試就上Primary School。呢類學校會叫Infant School（幼兒學校）或Early Years（早期教育）。

Key Stage 2

Primary School或Junior School即係香港嘅小學，由Year 3到Year 6。到Year 6考個評分試叫Key Stage 2就升上Secondary School。

Key Stage 3

Secondary School即係香港嘅中學，由Year 7到Year 11。Year 9時會考個評分試叫Key Stage 3。之後就係Year 10同Year 11時讀兩年嘅GCSE，即係香港認知嘅會考。Year 10會考個mock exam，啲grade都重要，因為用來報6th form攞offer。最後係Year 11 Summer term時考個堅嘅試，考大概共10-12科。8月左右就考試放榜，攞住份成績就去confirm之前已收offer嘅6th form。

6th form（預科）或A-level Years（高考課程）

由Year 12到Year 13，私校就鍾意叫Lower Sixth同Upper Sixth。第一年多數揀4科讀，第二年就drop 1科淨讀3科。第一年個考試好重要，因為啲grade當predicted results用來報大學攞offer。Year 13復活節左右就考個堅嘅A-level試，summer放榜，攞住成績去confirm大學學位，或用clearing。呢啲已經係好遙遠嘅事，等我兩小豆釘再大啲先講。

【英國學校大概分3類】

State School（本地公立）:

政府學校唔使錢，跟校網收生，成績同學生質素可以好參差。

Independent School（私立學校）:

私校，即係要交學費，同埋多數要考試收生，成績同學生背景普遍中上。多數私校會offer scholarship，可以25%、50%或100%，但當然要考試。

Grammar School（文法學校）:

唔使錢，可以有私校成績，但要考試收生，學生同教學質素有保證。

Independent School多數都係歷史悠久嘅學院，有著深深嘅英倫文化。學生可認識更多英式禮儀同傳統，以及參加校內好多State School未必提供到嘅英式活動，例如polo、加入海／陸／空軍、chapel choir。另外，同學嘅背景都會普遍係中上。即係可能去同學仔生日party，場地出面會泊咗幾架法拉利。

如果想貴子弟擁有一個好英倫嘅洗禮，有一班中上背景嘅同學仔而又負擔得起嘅，Independent School會係一個好選擇。

Grammar School學術性比較高，唔係話有錢有地址就入到。學生成績方面有保障，但背景就可以好唔同。入Oxbridge（牛津大學和劍橋大學）機會稍為高過私校，因為政府曾鼓勵大學收多啲非私校生（影響funding）。同埋學校未必近屋企，所以要預管接送或學生自己搭巴士（仲有機會要轉車）。

State School每一區都有，跟校網收生，即係你住喺學校catchment（受託區）就99%入到。嗰1%就係如果你地址係catchment邊皮，而你嘅心儀學校亦都係好多家長嘅心儀學校，咁學校就會prioritise（優先考慮）住得最近嘅學生，之後向外咁收，所以有機會入唔到。換句話嚟講，如果你超想入某間學校，住喺學校隔離就最保證。

係呀，State School睇邊個住得近啲，唔係邊個識得最多語言樂器字母數字。所以，學生質素會參差，但唔代表冇好學校。大家可以參考政府做嘅學校inspection叫OFSTED report，listed「outstanding」為最top。

多數私校就一條龍服務，由小學上到預科，如果唔係點賺你錢。Grammar School會有一條龍，亦都有一舊舊，即係只辦小學或只辦中學，驚死唔玩死啲父母同學生，考完7+（入小學）再考11+（入中學）。State School就大部分係Infant School、Primary School同Secondary School連6th form分開晒，隔幾年就換一次校服，正呀。

Infant School可享免費託兒

注意︰Nursery喺英國要俾錢，亦都有啲State School嘅Infant School辦埋就可以有政府資助每位學生每星期15小時free child care，即係星期一至五每日上堂3小時。

注意︰因為只返半日學，咁如果父母都要返工，咁邊個照顧小朋友呀？香港嘅答案就係有工人姐姐公公婆婆爺爺嫲嫲，英國嘅答案就係「wrap around」。即係如果小朋友返下午班，咁你早上返工前放小朋友喺學校，有專人同小朋友玩，食小點、睇電視、做勞作、食午餐，直至下午上堂時間。放學又有專人照顧小朋友直至下午5時30分左右你放工接返佢。（係，多數人下午5時就放工）

至於費用？如果合資格，就可以政府資助，全免。呀，仲有每日有新鮮牛奶飲同生果食。

每類學校都各有千秋同自己文化。有啲教育agent為咗生意，只説Grammar School同State School如何如何差，私校係最好。但從小朋友嘅性格同喜好出發比較重要。如小朋友性格好動喜歡室外，不妨考慮一間有Forest School嘅學校。當然小女只是師奶仔一個，唔係專業，以上只是當年還年少時嘅經驗所談。

【文章獲港媽 • 講英授權轉載】

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