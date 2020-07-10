【賭王設靈】第17名兒子猷邦終未有現身　超瓊超儀沉痛送別亡父何鴻燊

▲ 賭王第17名兒子何猷邦始終未見現身。

賭王何鴻燊今日（7月10）日大殮出殯，今早約十時，陸續有政商人士前來致祭，而何家亦開放採訪室，識傳媒稍後直播出殯儀式。何家四房子女由早上10:30起陸續到達靈堂，至下午2:30，賭王出殯儀式結束，何鴻燊子孫均有向至親作告別，惟第17子何猷邦未有現身，只送上花圈向父親致哀。

今日大殮儀式，下午12:30，治喪委員會成員包括行政長月官林鄭月娥，前任特首董建華及梁振英等逐一到達 ，大殮儀式於1:30開始。

▲ 持靈者包括董建華、林鄭月娥等（大會提供）。

在下午2時半辭靈出殯，家屬向遺像鞠躬禮後，由董建華、何厚鏵、林鄭月娥、譚鐵牛、李偉農、李國寶、胡應湘、李業廣扶靈，何鴻燊靈柩上亦鋪滿白色鮮花。

▲ 家屬代表何超瓊女士宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單。（大會提供））

【賭王設靈】何鴻燊喪禮播生前照回顧傳奇一生 發哥星爺劉德華致送花牌

喪禮上，二房女兒何超瓊宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單，之後由董建華徐立之等人表揚賭王對社會成就和貢獻功蹟。

▲ 家屬代表何猷龍先生致答謝詞。（大會提供）

最後由二房兒子何猷龍代表家屬致答謝詞，他指家父經常教誨一眾子女「取諸社會，用諸社會」，其教誨會一直永留心中，今後亦會繼續家父的精神，為社會作出貢獻，又感謝醫護團隊多年對家父的照顧，並代表家人感謝各人的關心和鼓勵。

▲ 賭王子女向父親送上最後告別。（攝影：陳永康）

【賭王設靈】拉姑四哥現身送別何鴻燊 狄波拉初出道已成賭王紅顏知己

▲ (右起)何猶龍、何猶啟、何猶亨、何猶君、何超賢。（大會提供）

靈堂上，各房子女均各自送上花圈，其中早前始在訃聞曝光的第17名兒子何猷邦，最終亦沒有現身，只送上花圈致哀，猷邦花圈置於三房女兒何超雲之下，並寫有「克頌先芬」。

▲ 何猷君跟太太奚夢瑤抱著兒子急急走入靈堂。（東星圖片）

對於賭王第17名兒子何猷邦的傳言甚多，四太梁安琪於6月27日發出聲明，確認何猷邦是其兒子，並指因其身體原因，家族從未公佈其任何信息，形容何猷邦在何家及親友間並不是一個秘密，當中聲明寫道：「猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾。」

▲ 四太跟超欣離開靈堂。（攝影：文子健）

另外，喪禮完結後，何家會於上環舉行解穢酒，而何鴻燊靈柩將暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，再擇吉日下葬於摩星嶺的昭遠墳場。

▲ 超儀離開靈堂時表示心中不捨父親。（攝影：文子健）

四房各子女喪禮後陸續離開，其中何超儀向傳媒表示，心裡當然不捨：「最希望父親不要忘記我們。」

【賭王何鴻燊設靈】何鴻燊出殯 政商界名人扶靈包括林鄭月娥、董建華、李國寶等

【賭王設靈】各大傳媒齊集何鴻燊喪禮 三太+超儀+超盈向記者送上食物飲品

責任編輯：王俊賢