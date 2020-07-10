【新冠肺炎】本港新增32本地及6宗輸入確診個案　涉水泉澳邨及茶餐廳群組

▲ 本港今日新增38宗確診個案，其中32宗屬本地感染。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日新增38宗確診個案，其中6宗是輸入個案，累計1404宗確診個案，其中一宗是疑似個案。另外疫情波及多間學校，教育局今日下午宣布全港學校下星期一起提早放暑假，考排安排及詳情即看：https://bit.ly/2BMCnbl

【新冠肺炎】港鐵東鐵綫月台兼職助理初步確診 涉大學站及太和站

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布最新疫情，多名新增個案涉及新發茶餐廳，以及與的士司機有接觸的確診者。另外11宗個案都是住在水泉澳邨明泉樓，今早已聯同環保署及房屋署專家到現場視察，發現喉管分開設計，而且涉及不同樓數以及不同方向，與喉管及糞渠未必有直接關係，已取環境樣本化驗，詳情即看：https://bit.ly/2W7kniN

另外有9宗個找不到不明源頭，與早前公布的個案都沒有關連的，詳情即看：https://bit.ly/2ZSHHBX

至於6宗輸入確診個案，都是涉及機組人員，詳情即看：https://bit.ly/321ZFo5

【新冠肺炎】消息：今日新增至少30宗初步確診 涉水泉澳邨及新發茶餐廳群組

就今日公布的本地個案，衞生防護中心會向病人居住大廈的居民或有機會於傳染期接觸的人士派發深喉唾液樣本瓶。中心亦呼籲相關人士如有病徵，應盡早求醫，並繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

▲ 沙田圍保良局朱正賢小學，指校內有學生及家長確診新冠肺炎，學校需停課進行清潔及消毒 。（ 程志遠攝）

中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。



政府已推出「2019冠狀病毒病專題網站」發布與疫情相關的各項最新消息及健康建議，以助市民掌握最新資訊。巿民亦可透過政府資訊科技總監辦公室設立的「2019冠狀病毒病」WhatsApp熱線獲取資訊。他們只需將熱線號碼9617 1823存入電話通訊錄，又或直接點擊wa.me/85296171823?text=hi，便可以透過WhatsApp了解與2019冠狀病毒病、「居安抗疫」流動應用程式及手環相關的信息。

【新冠肺炎】本港多間學校陸續停課 停課+提早放暑假中小學名單不斷更新

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋、鄧凱文



