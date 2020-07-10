【新冠肺炎】茶餐廳群組增7人確診　再多2名的士司機染疫

▲ 新發茶餐廳再有的士司機確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情惡化，今日再新增32宗本地感染確診個案，當中茶餐廳群組再有7宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱今日新增個案中有3人涉彬記粥麵群組相關，4宗涉及新發茶餐廳群組相關，涉及2名的士司機。

第1394宗確診39歲男子曾訪彬記，第1394宗確診的72歲男子亦曾於6月28日到訪彬記，其72歲太太亦確診(第1389宗)，惟確診前未曾訪彬記。

另外第1391宗確診患者曾為的士司機，近2個月已無做，惟曾獲訪新發茶餐廳的第1329宗確診58歲男的士司機接載及聊天，患者的兩名女兒，包括15歲女童及8歲女童亦確診(第1402宗及1403宗)。

至於第1396宗確診的患者於7月3日到訪新發茶餐廳，於7月6日替假任的士司機。

張竹君亦提及一宗家庭群組，涉及三母子分別為第1374宗51歲女子、第1371宗16歲男子及1398宗26歲男子，其家人為無症狀的士司機，或與之前確診的士司機群組有關連。

坪石邨玉石樓「彬記粥麵美食」日前先後有兩名員工、7名食客及其親友確診，另有一名居坪石邨玉石樓的住客確診；同時亦蔓延至佐敦新發茶餐廳爆疫，連同彬記一名食客曾接載的新發侍應確診個案，至今新發茶餐廳亦已有9名食客及其家人確診感染新冠肺炎，至昨日(7月9日)茶餐廳群組已有18人受感染。

茶餐廳群組當中亦有多人屬的士司機，當中有6名的士司機確診前曾訪新發茶餐廳，計及日前確診未知源頭的第1315宗55歲男的士司機，至昨日(7月9日)，近日本地感染個案中已有7名的士司機染疫。

水泉澳邨明泉樓有11宗確診個案，料公共設施播毒：https://bit.ly/2W7kniN

7月9日新增的34宗本地個案中，23宗為港泰護理中心個案（28名院友和4名職員），至今累計1365宗確診及1宗疑似個案，詳情即睇：https://bit.ly/3iRyimX

另外有3名的士司機染疫，詳情即睇：https://bit.ly/2ZdSE1y

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記者：陳正怡