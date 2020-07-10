【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　涉機組人員及海員

▲ 今日新增6宗輸入個案，包括海員及機組人員。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心今日（10日）公布，新增38宗確診個案，包括32宗本地及6宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。

新增的6宗個案中，包括一名於6月27日由印度抵港的16歲女子（第1367宗），她的第12日深喉唾液樣本呈陽性。

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另外，第1369宗為一名42歲男海員，未能肯定從哪裡來，今日（10日）從吉隆坡轉機乘坐KA734航班抵港；第1370宗則為32歲男子，同樣乘坐KA734航班抵港，但由於提供的電話號碼有錯未能聯絡，未肯定從哪裏出發。

而第1373宗個案為一名飛機機師，由哈薩克抵港，但昨晚已經飛走往美國，當局會向美方通報。

第1392宗個案是一名海員，於7月8日乘CX906航班抵港，現已送醫院治理。

最後為第1399宗個案，是一名41歲的菲律賓男子，他7月6日到港，昨日（9日）開始發燒，已從檢疫中心送院，是第1309宗個案的緊密接觸者。

9宗確診個案不明源頭，與早前公布的個案都沒有關連的，詳情即看：https://bit.ly/2ZSHHBX

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記者：徐紹軒、鄧凱文