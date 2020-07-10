【東張西望】利穎怡為漁塘騙案伯伯尋律師　東張女神仗義幫忙：人間有愛

▲ 為漁塘騙案苦主聯絡律師，利穎怡被封正義女神。

TVB節目《東張西望》主持利穎怡早前到報道元朗有名已92歲的漁塘主人根叔，被女兒及鄰居騙走手上13個漁塘，孤苦無依的根叔只剩一個漁塘賴以為生，戶口僅剩餘5000元存款。利穎怡在《東張西望》報道完結過後，親自跟進事件，更為根叔聯絡律師，被網友封為「正義女神」！

事因《東張西望》於日前報道「漁塘大王」故事，當事人根叔現在已92歲，他自70年代起創業，在元朗大生圍經營十多個漁塘，更是香港首位引入飼養脆肉鯇的漁夫。

半輩子靠著漁業維生的他，至今仍每日親力親為打理漁塘，非常上心。

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▲ 利穎怡幫忙根叔聯絡律師幫忙。（instagram圖片）

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可是，他早前卻被親人所騙，女兒以讓他退休為名，讓根叔簽署合同把13個漁塘中的其中八個轉名到她和根叔兒子的名下，然後給予200萬予根叔作退休費用。

不識字的根叔簽字後便與女兒失聯，苦無幫助的他遇著住在附近的鄰居夫婦，根叔向二人訴苦，同時又成為了對方的目標，聯合哄騙根叔，謊稱以800多萬買下根叔剩餘的5個漁塘以及工作室。

▲ 本為「東張女神」的利穎怡升格為「正義女神」。（instagram圖片）

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至今根叔未有收取分文，但漁塘全被騙去，只剩下戶口的5000元以及每月1000元的高齡津貼過活。《東張西望》報道過根叔的慘案後，不少網民都非常關注事件。

當日去採訪的東張主持利穎怡，於昨晚（7月9日）在社交網站更新根叔的情況寫道：

最近很多朋友和網民都問我到底魚塘騙案後續如何，真的很感謝大家這麼關心這個報道。因為越多人知道事件越能幫到根叔，也非常感動大家很有心地主動私信我說想看看有什麼可以幫忙的…忽然充份感覺到人間有愛~現在只能透露我們已經聯絡到律師去跟進（他們也超有心） 如果有什麼進展會再告訴大家，不過他們告訴我，根叔自報道後有提起一點精神因為他也感覺到大家對他的關心（#太好了! 根叔真的很可愛~）

利穎怡並貼上一張坐在根叔單車後座的合照，網友們大讚她是「正義女神」，指好人一定會有好報。

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