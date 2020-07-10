【新冠肺炎】水泉澳邨明泉樓11人染疫　張竹君：相信是經共用設施傳播

▲ 水泉澳邨明泉樓11人染疫。（黃傑偉攝）

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心今日（10日）公布，新增38宗確診個案，包括32宗本地及6宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。

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張竹君指，本港今日新增32宗本地感染個案，當中有11宗與水泉澳邨有關。由於早前一名居於沙田水泉澳邨明泉樓的66歲女人（第1294宗）確診，衞生署向大廈的住戶派樣本瓶，當中有11人的檢測結果呈陽性。

她稱，當局今早已派員及專家到現場視察，發現喉管分開設計，因患者居於不同樓層及座向，與喉管及糞渠未必有直接關係，相信他們是經共用的設施傳播，當局已到現場取樣本，另因大部分人士均到過水泉澳邨的街市及食肆，當局亦會向相關職員及人士派發樣本樽。她續指，如居民不適不應等待當局派發樣本樽作檢測，應要立即求醫。

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9宗確診個案不明源頭，與早前公布的個案都沒有關連的，詳情即看：https://bit.ly/2ZSHHBX

對於有部分居民自行遷出，當局會否考慮遷出部分居民，張竹君稱，由於大廈的喉管在外面，且是不同方向，沒有接駁，所以可以排除是經喉管播毒；很多居民已完成檢測且結果是陰性，希望居民可以留意自己身體狀況，盡量減少外出。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩、鄧凱文