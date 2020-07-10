【新冠肺炎】至少9宗本地個案感染源頭不明　行蹤涉將軍澳天晉、太古城及北角教育中心

▲ 至少9宗本地個案感染源頭不明。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（10日）新增38宗確診個案，包括6宗輸入個案及32宗本地感染個案，其中9宗再涉及不明源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布最新疫情，詳情即看：https://bit.ly/2W1zbiD

9宗本地個案感染源頭不明如下，

第1368宗，40歲女士，於油塘大本營莎莎工作；先生同為確診者，其個案編號是1400，為男士40歲，於火炭工作維修鐵閘。

第1375宗，13歲女生，於德望中學上課，居住於天晉一期，7月7日開始發燒流鼻水，平日上學回家後都有補習老師上門補習，亦曾到補習老師家補習及繪畫。於學校是有幾個親密的同學，有關緊密接觸者都會送到檢疫中心。

第1376宗，女士41歲，於太古城地區工作，居住於秀茂坪安達邨，沒有接觸高危因素。

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第1393宗，女士81歲，為第1365確診個案的太太，沒有病徵，居住於慈安苑安康閣。

第1397宗，男士40歲，居住於彩雲邨星辰樓，並沒有高危因素。

第1390宗，男士35歲，住將軍澳晉海。他於北角開辦雋妍教育中心，當中包含太太在內有幾位老師，均會送到到檢疫中心，但患者沒有直接接觸學生。

第1372宗，女士47歲，於禾輋邨美和樓派樽時找到個案，與確診個案的單位不同樓層及方向，患者於新港城莎莎工作，亦有朋友是緊密接觸者。

第1401宗，居住於彩輝邨彩華樓，沒有與其他確診人士有密切接觸，但其中同大廈有4個單位有確診個案，確診個案均有到過彬記粥麵美食及發茶餐廳。

就今日公布的本地個案，衞生防護中心會向病人居住大廈的居民或有機會於傳染期接觸的人士派發深喉唾液樣本瓶。中心亦呼籲相關人士如有病徵，應盡早求醫，並繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

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記者：郭家穎