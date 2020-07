【陳奕迅演唱會】慈善騷分日出日落時段演唱　逾40媒體直播Eason演出【附連結】

▲ 陳奕迅將為演出業界籌款。

「香港現場演 出及制作行業協會」為業界紓困解憂而舉行的「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」 現將於7月11日分日出及日落兩場舉行,屆時亦有約40個電子及網上媒體直播演出,TOPick新聞facebook亦會將全程直播。

早前Eason 參與拍攝的「歌手篇」和「觀眾現場篇」短片播出,歌迷均表示雖然今次音樂會破天荒分早上6時日出,和黃昏5時日落兩個時段舉行,但只要能第一時間觀看到Eason的精彩演出,就算要一早起床在螢光幕前等待也是值得。

▲ 逾40媒體同步直播。

協會今日透露,因應7月11日早上天氣預測未如預期中的穩定, 以致未必能捕捉到最佳的日出效果,再加上近數天新冠肺炎疫情有新一波的爆發跡象,為避免因明早進行慈善音樂會日出部分時人多聚集,影響公眾和工作人員的健康,協會經多番考慮後,現把原定明天早上6時舉行的直播音樂會,已改在今早 (10號) 進行了錄影,並安排在明天同樣時間即早上6時播出,而音樂會下午黃昏五時的直播則維持不變。

協會亦非常感謝Eason全力配合此臨時的調動,他昨晚完成綵排後,於凌晨時份前赴場地進行通宵錄影。

今次Eason在 網上慈善音樂會所演唱的歌曲均經過精挑細選,完全貼合音樂會的主題,為制作行業現時所面臨的困境出一分力,而大家亦可安坐家中,透過「香港現場演出及制作行業協會」的官方 Facebook專頁和YouTube頻道直播,與及全球多達數十個電視台和網上平台免費收看今次 Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert 的精彩演出。

