《禁蒙面法》民主派政府申上訴許可終院獲批　上訴庭指涉重大公眾利益

▲ 上訴庭今頒下判詞。（資料圖片）

政府去年透過《緊急法》訂立《禁蒙面法》，引發24名泛民議員及前立法會議員梁國雄提出司法覆核，上訴庭早前裁定申請人及律政司雙方各有勝訴後，雙方再申請上訴至終審法院。上訴庭今（10日）頒下判詞，裁定雙方提出的所有爭議均涉廣泛而重大公眾利益，因此批出上訴之終院之許可。

24名泛民議員一方早前提出的上訴爭議包括，《緊急法》沒有明文定義何謂「危害公安」的情況、《緊急法》賦予行政長官會同行政會議無限制的立法權力，以及對訂立的法例沒有時限限制等，是否仍符合三權分立的憲法要求？泛民議員又要求終院判斷，《禁蒙面法》中提及在「未經批准的集結」中使用蒙面物品屬違法，而上述「未經批准的集結」是否與《公安條例》中的集結同一定義等。

梁國雄一方則要求終院判斷，《緊急法》授權行政長官會行政會議在危害公安的情況下立法，此舉是否符合《基本法》39條中，列明除「依法規定」外不得限制香港居民所享有的權利和自由中，「依法規定」的要求。

律政司一方亦就被裁定敗訴的部份提出上訴爭議，包括要求終院裁定，在非法集結和未經批准的集結以外的情況下，《禁蒙面法》限制市民於集會中蒙面的做法是否違憲等。

高院原訟庭於原審時裁定《禁蒙面法》違憲後，律政司提出上訴，上訴庭早前裁定律政司一方部分上訴得直，即《緊急法》賦予行政長官會同行政會議，在危害公安的情況下訂立緊急規例的做法並不違憲，裁定《禁蒙面法》在合法的公眾集會和遊行中並不適用，以及裁定《禁蒙面法》第5條對於警方有權要求任何人於公眾地方除去蒙面物品的條文屬違憲。

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記者：楊詠渝