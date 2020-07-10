咖啡師侮辱國旗被判服務令　律政司覆核獲批改判監5周

▲ 律政司申請刑期覆核，裁判官於屯門法院接納申請。（資料圖片）

去年9月「光復屯門公園」遊行當天，21歲咖啡師涉在屯門大會堂外焚燒或踐踏國旗，早前承認1項侮辱國旗罪，被判240小時社會服務令。律政司申請刑期覆核，裁判官今（10日）於屯門裁判法院接納申請，指於判刑時忽略了涉案國旗是政府公物，而被告在大眾面前以手撕、用火槍焚燒及踐踏等不同方式侮辱國旗，貶損國家尊嚴，即使火勢最後完全熄滅，亦非減刑因素，須判阻嚇式刑罰，改判被告即時入獄5周。

被告鄧智樂（21歲），報稱任職侍應，早前承認1項侮辱國旗罪。控罪指他於2019年9月21日，在屯門大會堂外與不知名人士焚燒、踐踏和撕毀國旗。

律政司就覆核刑期今午作出申請，署理主任裁判官張潔宜表示已閱讀雙方書面陳詞，需要翻看涉案現場片段，以判斷焚燒國旗後火焰有否被撲熄，以及被告是否知道所損毀的國旗是公物。庭上播放有關新聞片段後，裁判官向辯方確認，其他人拉國旗到地上時被告在場，以及他知道國旗是屬於政府的財物。

被告一方指出，從片段可見，被告最後不欲火勢蔓延傷及他人，故用腳將火踩熄才離開現場。律政司一方不認同說法，並指被告最後是在踐踏國旗，若真的想撲滅火勢，應會揭開遮蓋火勢的國旗觀察一下，但被告沒有。

律政司續指，法庭可參考上訴庭就羅敏聰在沙田侮辱國旗一案，指本案裁判官判刑時未有考慮加刑因素，包括涉案國旗為公物，被告與他人一同犯案，以及被告以各種不同方式侮辱國旗。

裁判官問及律政司一方，侮辱國旗罪行是否必須判即時監禁。律政司回應指，其立場並非所有侮辱國旗案均要判監，就本案案情而言，法庭應判處監禁式刑罰。

被告一方則指，是否為了顯示案情嚴重性，便忽略被告在履行社會服務令時有反省及改變，判一個年輕人入獄，強調社會服務令兼具阻嚇性及更生的作用。

裁判官判決時指出，被告以手撕、用火槍焚燒及踐踏等方式損毀國旗，案情嚴重。裁判官承認早前判刑時忽略了涉案國旗是政府公物，被告在大眾面前以不同方式對國旗表示輕蔑及藐視，行為貶損國家尊嚴，即使火種最後已完全熄滅，仍非減刑因素，接納律政司的覆核申請，須判阻嚇式刑罰，即時監禁是唯一選擇，以9周為量刑起點，被告認罪及曾履行社會服務令，減刑後改判被告即時入獄5周。

裁判官早前判刑時曾指，國旗是國家的尊嚴，被告犯案時點火焚燒及踐踏中國國旗，參考同類案例及判刑後，同意焚燒國旗比玷污國旗嚴重，會令在場人士承受風險，考慮到夢想成為咖啡師的被告工作勤奮，為理想進發，一時衝動下犯案，值得給予機會，故接納社會服務令報告建議，判以240小時社會服務令。

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記者：林欣樂