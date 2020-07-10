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【慈善為食跑】香港首個P助與粉紅兔兔街跑10月11日登場　報名費$320起可獲贈萌爆選手包【內附報名連結】

休閒 18:41 2020/07/10

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Kanahei's Small animals x HUNGER RUN Chill Hea 為食跑 2020將於10月11日舉行。（官方圖片）

萌爆的Kanahei's Small animals，即大家愛稱呼為P助與粉紅兔兔的日本超人氣公仔將會首次參加街跑，於今年10月由社企膳動衡FOODSPORT舉辦的第6屆大型慈善跑步活動「Kanahei's Small animals x HUNGER RUN Chill Hea 為食跑 2020」中登場，現場會設有3米高P助及粉紅兔兔打卡裝置，並有Chill Hea為食嘉年華會，讓粉絲近距離接觸P助及兔兔。

現場有高達3米超大型充氣P助及粉紅兔兔，打卡拍照一流。（官方圖片）

Chill Hea為食跑由膳動衡FOODSPORT主辦，希望透過活動讓參加者認識社會問題，並將消耗的卡路里轉化成同等卡路里的食糧，捐贈予受惠機構Impact HK幫助香港有需要人士。

今屆為食跑特別邀得萌爆的P助與粉紅兔兔助陣，於首次開放的將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練基地中舉行。比賽設有2公里兒童個人/個人（非競賽）、4公里個人/親子及10公里個人/團隊組別。賽道簡單，適合街跑新手，每個組別另設扮嘢大獎，參賽者可因應主題盡情精心裝扮，由即日起至9月11日接受報名，額滿即止。

珍藏版選手包（官方圖片）

除跑步外，當日更有大型Chill Hea為食嘉年華會，設有多個互動拍照區，並有高達3米超大型充氣P助及粉紅兔兔，打卡拍照一流。

跑手版紀念包（官方圖片）

大會更備有「跑手版」及「珍藏版」兩款選手包供參加者選擇。跑手版除主題跑手Tee及紀念索繩袋外，還有紋身貼及摺合扇。珍藏版另有運動毛巾、粉紅兔兔野餐椅及P助按摩棒。粉絲另可加購更多紀念品，包括完成獎牌架、iPhone電話殼、Airpods保護套及Apple Watch 錶帶。

粉絲另可加購更多紀念品，如iPhone電話殼。（官方圖片）

Chill Hea為食跑2020 
日期︰2020年10月11日 (星期日)
時間︰8:30am-4pm
地點︰將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心
電話：5243 0520 / 3611 0334
網上報名︰https://eventeticket.com/hungerrun2020/select_competition（另接受郵寄報名）

記者：黃依情
 

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