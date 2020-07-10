私人檢控廣播處長行為失當被拒　食店女東主申覆核被駁回

▲ 案件於西九龍法院進行覆核聆訊。（資料圖片）

食店「空姐牛肉飯」女東主較早前向廣播處長梁家榮提出私人檢控，控梁5項公職人員行為失當罪，但被拒絕受理。女東主提出覆核申請，今（10日）於西九龍裁判法院進行覆核聆訊。申請一方指，法庭從來沒有給予陳述證據的機會，而早前裁判官拒絕申請時，亦沒有分析控罪。裁判官最終駁回覆核申請，指申請方沒有附上任何案例，亦沒有提供進一步證供。

申請人郭德英，早前向梁家榮提出私人檢控，由大律師容海恩及曾任裁判官的大律師黃汝榮代表。申請一方指，梁身為香港電台廣播處長，而香港電台於2019年11月20日至2020年3月28日期間，在5個節目中出現偏頗失實、欠缺持平的內容，而梁監管不力，涉干犯5項公職人員行為失當罪。

▲ 申請人郭德英私人檢控廣播處處長梁家榮被拒，今申覆核被駁回。（王仁昌攝）

申請人早前申請私人檢控被拒，今申請覆核時指，裁判官早前拒絕申請，但卻未有在判詞中提及控罪和作出分析，情況並不尋常，而且亦從沒有給予陳述證據的機會，連內庭聆訊的機會也沒有。申請一方又指，梁家榮在案發時間受到公眾不少批評，但卻從沒作出糾正。

裁判官裁決時指，申請一方指梁家榮收到大量反對聲音卻沒有糾正，滿足了公職人員行為失當罪的控罪元素，但申請一方的書面陳詞沒有提及有關論點，而且沒有附上任何案例及權威出處，亦沒有提供進一步證供。裁判官認為未能達至表面證供成立的程序，故駁回覆核申請。

申請人離開法院時，指司法制度雙重標準，許智峯作出的私人檢控被受理，而她卻連內庭聆訊陳述證供的機會也沒有，她表示會積極考慮上訴。

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記者：王仁昌