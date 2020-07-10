【哈薩克爆不明肺炎】輸入個案從哈薩克返港確診　張竹君承認獲豁免隔離人士對社區造成風險

▲ 哈薩克爆發不明肺炎，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於確診者為機組人員可豁免隔離，坦言對社區造成一定風險。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情全球大流行，中國駐哈薩克斯坦共和國大使館昨（9日）發通告指，哈薩克爆發不明肺炎，死亡率遠超於新冠肺炎。但哈薩克衛生部今日（10日）回應指，當局尚未排除肺炎個案中，部分病因不明的神秘感染者，有機會感染了新冠肺炎。而今日（10日）本港新增新冠肺炎輸入個案中，一名來自哈薩克的飛機師確診感染。

【不明肺炎】哈薩克爆不明肺炎1772人死亡 死亡率遠超於新冠肺炎

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午在疫情記者會表示，醫管局會留意來自哈薩克的個案情況是否嚴重點，當局會盡量做測試。不過，她稱有關哈薩克的確診人士似乎以機組人員居多，由於屬豁免隔離人士，接受測試後亦難尋回本人，坦言對社區造成一定風險。

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記者：徐紹軒