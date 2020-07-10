【新冠肺炎】醫管局指將重新啓用二線隔離病房　保護裝備庫存量足夠使用3個月

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日新增38宗確診個案，其中6宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。

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何婉霞指，醫管局截至今中午12時，過去24小時，共呈報116宗個案，至今仍有274位患者留醫。另外，過去24小時，再多11名確診患者出院，至今共有1,187確診或疑似病人康復出院。

截至今早9時，公立醫院已啟用596間負壓病房及1,149張負壓病床，現時共有172名確診病人分別於8間公立醫院留醫，其中2人情況危殆（個案編號：595、1315）以及2人情況嚴重（個案編號：1269、1306），其餘168人情況穩定。

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何婉霞指，近日有多宗個案，病人當中較多為年紀大，普遍超過60歲，加上有長期病患，他們住院的時間亦會增加，對隔離病床造成壓力，目前有1,200張隔離病床可以使用，當局將重新啟用500張二線隔離病床，以供情況穩定及康復中的人士使用。此外，公立醫院亦重新設置分流檢測站，予病情較輕微的人士可於分流檢測站等結果，相信設施可紓緩病房壓力。

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她又稱，如設施不足夠，當局有可能會啟用社區隔離措施，讓病情輕及無病徵的人使用。當局亦積極準備當中的工作，包括人手、膳食及交通安排等。為加強控制疫情，有可能會再次暫停非緊急服務，希望市民體諒。

保護裝備的數量方面，她交代指，截至今日，外科口罩共有3100萬個、外科呼吸器260萬個、保護衣510萬件，以及面罩870萬個，庫存量足夠3個月使用。

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記者：郭詩詩