駿洋邨料8月底首批入伙　合資格租戶可再獲6千元特惠津貼

▲ 駿洋邨於疫情期間，曾被徵用作檢疫中心。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，駿洋邨一度被徵用作檢疫中心，據悉其中駿時樓和駿湖樓僅供醫護人員入住，其餘3座則主要用作檢疫用途。房委會發言人稱，按現時最佳估計，駿洋邨將分兩批入伙。首批是駿時樓和駿湖樓租戶，預計8月底開始陸續入伙。至於被人破壞的粉嶺暉明邨，則仍需時修復。

房屋署亦會繼今年4月之後，再次動用「防疫抗疫基金」，向所有已接受暉明邨及駿洋邨預配的合資格申請者，發放一次過每戶6千元特惠津貼金，協助他們應付因延遲入伙而面對的問題及不便。有關特惠金將於7月中旬起，以郵寄支票方式發放。

政府於上月底宣布，7月底將停用駿洋邨作檢疫中心，並會清空有關單位和進行徹底消毒，然後交還房委會。房委會將檢視屋邨狀況，盡快進行修繕驗收，務求盡早完成工程。

駿洋邨5座樓宇，共有4,800多個單位，而個別樓宇及單位需要修繕的情況不一。按現時最佳估計，駿洋邨會分兩批入伙。首批是駿時樓和駿湖樓，預計8月底開始陸續入伙。至於駿逸樓、駿爾樓及駿山樓，視乎情况或需要作較多修繕工作，因此或於10月底才陸續入伙。



至於暉明邨共兩座，提供約950個單位，於1月26日遭嚴重破壞，需時進行復修工程，入伙時間亦因而延後。政府一直加緊對暉明邨進行復修工作，當中昇暉樓的進度較為理想，現已進入驗收階段。

按現時進度，預計昇暉樓可於7月下旬開始陸續入伙。至於泰暉樓，由於破壞非常嚴重，需要較長時間進行復修工作，預計要於今年年底或明年年初才可陸續入伙。政府會繼續致力加速完成所有復修工作。

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責任編輯：吳卓峰