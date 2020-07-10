【好人好事】疫情初期難撲口罩巿民焦慮感同身受　鐘錶世家在港設廠產口罩綿力饋社會

▲ 向來經營鐘錶零件生意的陳氏一家，卻因為經歷過到處撲口罩的辛酸，於是決心作新嘗試，為公司開發新業務，製造港產口罩。

農曆新年期間肺炎疫情開始在香港爆發，陳氏一家亦如所有香港人一樣，需要四出撲口罩，有家人以高價網購，有家人在外地搶購了一些回來，但為了減少使用量，陳爸爸惟有盡量留在家中，更一個口罩帶數日。

兩代人一直經營鐘錶零件生意，一天幾父子卻忽發奇想，決定自己投資千萬設廠買機器生產口罩，千辛萬苦，「家港口罩」終於在上月誕生了。

▲ 整個生產過程包括包裝都不經人手，確保百份百衛生，預計生產量每月可達200萬個。（黃建輝攝）

陳爸爸年青時當學徒學習機械操作，1989年進入了鐘錶行業，兩年後便膽粗粗自己回國內設廠，除了生產鐘錶零件也替腕錶品牌做裝嵌，一做便將近30年，3個兒子長大出身後也自然承繼父業，近年陳爸爸已過著半退休的生活，以弄孫為樂。

▲ 《家港口罩》特別的地方在於以納米濾膜取代一般的熔噴布，而且由一般3層變5層，有效過濾細菌及微粒子達99%以上，BFE及PFE亦達99%以上，但依然擁有極高透氣度。（黃建輝攝）

但因為一場肺炎疲情，令陳氏一家的生活今年起了變化。雖然大家常說「做生不如做熟」，但向來經營鐘錶零件生意的陳氏一家，卻因為經歷過到處撲口罩的辛酸，於是決心作新嘗試，為公司開發新業務，買機器、聘請專家、設廠打造無塵車間、生產港版口罩，這一切都在短短3個月內發生了。陳爸爸說︰

農曆新年的時候，兒子們一同回來吃飯，我早就吩咐了他們替我買些口罩，誰知他們表示市面嚴重缺貨，有錢都買不到，於是我跟他們閒談時便提出不如我們自己生產口罩。

找原材料最困難

因為這個口罩計劃，令陳爸爸決定再度出山協助兒子，他憑著對機械的認識，加上公司本身亦有技術顧問，於是很快便買入了所需的機器，準備在國內的廠房作生產。但事情並沒有想像中順利，大兒子Dandy說︰

當機器訂好後，政府卻宣布了往返國內會有隔離措施，於是我們便打消了回去的念頭，決定在香港找地方去生產。

由於要爭分奪秒，幾父子只有短短一、兩個月的籌備時間，但原來過程中最困難卻是找原材料，Dandy解釋︰

3月的時候有很多人搶口罩原材料，因此非常短缺，尤其是熔噴布，一般3層式的口罩都會採用到此物料，但熔噴布的質量有很多問題，我們買了回來也不敢使用。

▲ 一個無塵車間廠房對口罩生產極為重要，這部機器是整個無塵車間的心臟，負責控制溫度及濕度，單是這房間的儀器價值就高達400萬，並達6級標準，比政府要求的8級還要高。（黃建輝攝）

▲ （黃建輝攝）

最後他們想到了使用納米濾膜，這在口罩生產上算是個新嘗試，這種納米濾膜既纖薄亦符合防菌規格，而為了保護納米濾膜，上下再加入無紡布，所以口罩變成了5層，坊間少有，卻依然透氣，適合於香港炎熱潮濕的天氣配戴。陳爸爸說︰

改用了納米濾膜之後，成本卻足足貴了兩倍，這是我們沒預料到的，不過我堅持口罩不能定價太貴，希望幫到香港人，所謂『取之香港用之香港』，希望算是我小小的貢獻。

3父子勞心勞力

口罩起名為《家港口罩》，這是陳爸爸的意思，因為「有港才有家」，而首批的口罩已順利於上月出廠，不過3父子表示這仍屬起步階段，因為生產線還未達致完美，例如機器仍然需要不時調校。Dandy說︰

現在是整個計劃的前期，亦是最辛苦的，為免影響生產程序，我要每晚留守至1、2點，待所有員工下班，才跟師傅檢測機器。

▲ 3父子背後的壁畫是一幅中國通勝的「春牛圖」，陳爸爸盼望未來各行各業風調雨順，大家安居樂業，於是提議將此圖案印到口罩包裝上。（黃建輝攝）

陳爸爸也不甘示弱︰

我也留到8點才離開，我負責買飯盒給他們，跟他們吃過飯才回家。

問到兩位公子爸爸是否一位嚴父，在工作上三父子有否拗撬時，風趣的陳爸爸搶答︰

我對他們要求很高，有時會鬧，但不會打，因為怕不夠他們打。

▲ 陳爸爸覺得「有港才有家」，因此口罩起名為「家港口罩」，盒內每個口罩都是獨立包裝。（$130/30個）（黃建輝攝）

此時陳爸爸不經意地對兩位兒子說了一句︰

總之你們全力去做，經濟方面毋須擔心，我會無限量支持。

看來陳爸爸不但不是嚴父，更是個百份百的慈父。

記者︰梁靜詩