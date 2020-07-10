【新冠肺炎】「豐鍋雞煲」大廚確診院內化驗兩次呈陰性　負責人願安排部分食客接受病毒檢測

▲ 居於沙田禾輋邨美和樓的42歲確診男患者，任職沙田石門京瑞廣場「豐鍋雞煲」大廚。(程志遠攝)

沙田禾輋邨美和樓一名男子日前確診新冠肺炎（第1293宗個案），他於沙田石門京瑞廣場一樓的「豐鍋雞煲」擔任大廚，涉事火鍋店今(10日)安排清潔公司在店內進行清毒，負責人指，該名確診大廚在醫院內測試呈陰性，又質疑衞生署事後僅提供衞生指引，未有提供消毒指引。

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負責人何先生表示，「豐鍋雞煲」共有12名員工，該確診者是大廚，負責編排菜單及管理廚房，目前於威爾斯親王醫院留醫，據他了解，該確診者在留院期間的2次測試皆呈陰性，質疑當中出現假陽性或陰性的情況出現。而其餘員工則已進入檢疫營，有5人的測試結果已證實呈陰性，其餘員工仍等侯結果。

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何先生續指，已自費安排為旗下另外2間食店，包括位於同一商場地下的「豐鍋本家」及深水埗的「豐鍋雞煲」分店，並自費為共30名員工進行核酸(RNA)測試，全部證實呈陰性結果。何強調，3間食店是獨立營運，為令食客安心亦會進行消毒工作。

▲ 「豐鍋雞煲」今安排清潔公司進行全面消毒。(程志遠攝)

此外，何先生及另一負責人梁小姐又就公布確診當日（7日）的安排不周向食客致歉。他們解釋，當日得悉有員工確診後已即時吩附石門分店店長停業，但出現溝通問題令當日仍有約10名食客入座，他們願意就有關疏忽退款及安排食客進行病毒檢測。

何先生又透露，近數月受疫情影響餐廳已虧損百多萬元，未來將推出外賣套餐，及外賣自取折扣吸引客人，亦考慮在店內安裝自動探熱機及更換店內枱櫈，期望挽回食客信心。

▲ 負責人何先生(右)公布確診當日（7日）的安排不周向食客致歉。(程志遠攝)

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記者：蘇文軒