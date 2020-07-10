【新冠肺炎】張竹君憂現社區大爆發圍堵難截傳播　對書展如常舉辦存擔憂

▲ （馮漢柱攝）

本港踏入第三波新冠肺炎疫情，今單日新增38宗確診個案，當中32宗屬本地感染，涉及茶餐廳、港泰護老中心以及水泉澳邨群組，另更有9宗至今仍源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言現時不少個案均無關連，且未知感染源頭，疫情傳播得較3月時更廣泛，憂慮出現社區大爆發。

水泉澳邨明泉樓有11宗確診個案，料公共設施播毒：https://bit.ly/2W7kniN

張竹君今下午於疫情記者會時提到，近日疫情趨勢社區傳播情況較3月時更廣泛，3月時確診個案多可找到關連或屬酒吧等群組，惟近日涉及護老中心、的士司機及餐廳群組，亦有不少個案未可找到關係或感染群組，對本港出現多宗源頭不明個案感擔心：

過去數日疫情都傳得快，患者的密切接觸者都有症狀，未來應該會有更多個案，亦可能出現社區大規模爆發。

被問及疫情急轉直下的情況下，再辦書展是否有風險，張竹君不諱言對書展舉辦感到擔心，惟仍需視乎主辦單位如何決定。

9宗確診個案不明源頭，與早前公布的個案都沒有關連的，詳情即看：https://bit.ly/2ZSHHBX

她又稱，現階段追蹤確診患者密切接觸者，再安排送往檢疫的圍堵政策，未可令今波疫情暫停，呼籲市民及政府合作，恢復過往較嚴謹的防疫做法，包括減少外出及聚餐，可行情況下盡量在家工作，期望可切斷傳播鏈。

至於獲豁免人士未待檢測結果已離港，張竹君坦言現時未有法例可就有關情況規管，有關人士確可於檢測有結果前自行走動，「如果捉不到，就有機會帶病毒入社區。」

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記者：陳正怡