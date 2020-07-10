【新冠肺炎】新加坡國家環境局認證　一文睇有效對抗新冠病毒消毒用品

▲ 新加坡政府國家環境局發佈有效家居消毒用品名單。

本港爆發新冠肺炎第三波疫情，不少市民都提高了環境衛生防護意識。新加坡政府國家環境局（National Environment Agency）日前發佈了《新型冠狀病毒家居消毒用品及有效成分的臨時清單》，羅列了近百款可有效殺滅肺炎病毒的家居消毒用品，部分在本港亦能買得到：

高樂氏消毒濕紙巾

高樂氏Scentiva消毒劑（各種香味）

滴露浴室清潔消毒噴劑

Mr Muscle五合一多功能清潔劑（各種香味）

威露氏消毒藥水

Essential Waitrose Thick Original Bleach

Budget Bleach

Giant All Purpose Household Bleach

【詳細名單見此】

局方表示，使用消毒產品時需根據標籤指引的說明使用，留意每種產品潛在危機。對受高度污染的表面或材料進行消毒時，避免使用噴霧劑，並應根據產品指引，預留適當時間作消毒。

在季銨化合物、氯氧亞麻酚及次氯酸鈉3種活性成分中，上述消毒產品通常含有其中一款。使用時，應避免接觸眼睛及皮膚。如在金屬上使用含次氯酸鈉的消毒用品時，過了10分鐘後應用濕布擦拭表面殘留物，以防金屬被腐蝕。

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記者：陳昊淋