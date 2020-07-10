涉於太子站藏鐳射裝置兼拒捕　49歲運輸工准保釋須禁足

▲ 案件於西九龍法院提堂。（資料圖片）

去年9月有人在港鐵太子站外集會，49歲運輸工人涉在站內攜有鐳射裝置，及於C1出口抗拒警務人員，被控在公眾地方管有攻擊性武器及抗拒警務人員。案件今（10日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至8月7日再訊，被告准保釋候訊，期間守宵禁令及禁足令。

被告陳卓傑（49歲），報稱運輸工人，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器、及1項抗拒在正當執行職務的警務人員。控罪指，被告於2019年9月22日在港鐵太子站外的公眾地方，無合法辦解而攜有1個能發出鐳射光束的裝置；及於同日在太子站C1出口外抗拒在正當執行職務警員。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取控方文件。

裁判官將案件押後至8月7日再訊，及批准被告以現金5,000元保釋候訊，期間不准離港及須居住報稱住址，須守宵禁令及禁足令，以每星期到警署報到1次。

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記者：王仁昌