新一屆立法會薪津不變　議員每月薪酬10.1萬元

立法會換屆選舉將於9月舉行，行政長官會同行政會議決定，新一屆立法會議員薪津安排，將沿用今屆的安排，議員每月酬金維持是10.1萬港元。未計每年物價調整，新一屆立法會議員薪津安排，所涉及撥款總額預計約13億元，即每位議員每屆約1830萬元。

政府發言人表示，考慮到本港現時經濟下滑、勞工市場的薪金和就業情況，以及政府最近凍結公務員及政治任命官員薪酬、行政會議非官守議員酬金等因素，認為不適宜實的改善薪津安排的建議。

新一屆立法會議員，會沿用現時安排，包括：每月薪金10.1萬元、任期內所得酬金總額15%作任滿酬金、每年約3.5萬元醫療津貼、每年逾277萬元辦事處營運開支償還款額等，有部份項目按丙類消費物價指數變動調查。

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責任編輯：陳宛彤