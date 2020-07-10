  • 30°C
香港時間 : 2020710日 (週五) 21:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新一屆立法會薪津不變　議員每月薪酬10.1萬元

政治 18:32 2020/07/10

分享：

熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

立法會換屆選舉將於9月舉行，行政長官會同行政會議決定，新一屆立法會議員薪津安排，將沿用今屆的安排，議員每月酬金維持是10.1萬港元。未計每年物價調整，新一屆立法會議員薪津安排，所涉及撥款總額預計約13億元，即每位議員每屆約1830萬元。

政府發言人表示，考慮到本港現時經濟下滑、勞工市場的薪金和就業情況，以及政府最近凍結公務員及政治任命官員薪酬、行政會議非官守議員酬金等因素，認為不適宜實的改善薪津安排的建議。

新一屆立法會議員，會沿用現時安排，包括：每月薪金10.1萬元、任期內所得酬金總額15%作任滿酬金、每年約3.5萬元醫療津貼、每年逾277萬元辦事處營運開支償還款額等，有部份項目按丙類消費物價指數變動調查。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤

相關文章

行管會向范國威區諾軒每人發放31萬特惠金
18:45 2020/07/07
行管會向范國威區諾軒每人發放31萬特惠金
梁美芬︰立法會九西選區　建制派多奪一席很困難
21:07 2020/07/06
梁美芬︰立法會九西選區　建制派多奪一席很困難
石禮謙趙式浩頻要求港府「減辣」　立法會選戰隔空過招？
23:09 2020/07/08
石禮謙趙式浩頻要求港府「減辣」　立法會選戰隔空過招？
薪酬待遇 立法會

最高瀏覽

【性感女神】傳葉玉卿富貴丈夫申請破產　80億闊太一家居古堡過奢華生活
14:17 2020/07/09
【性感女神】傳葉玉卿富貴丈夫申請破產　80億闊太一家居古堡過奢華生活
【新冠肺炎】消息：教育局今日將宣布全港學校停課
今日 12:12
【新冠肺炎】消息：教育局今日將宣布全港學校停課
【新冠肺炎】港鐵東鐵綫月台兼職助理初步確診　涉大學站及太和站
今日 11:14
【新冠肺炎】港鐵東鐵綫月台兼職助理初步確診　涉大學站及太和站