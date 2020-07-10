選舉提名期在即　葛珮帆拒答選情評估

立法會選舉提名期下周六（18日）開始。民主派因要參與初選，已有不少人宣布參選，但建制派陣營仍未見動靜。民建聯葛珮帆今日回顧過去四年生涯，談到還有不少議題需要繼續推動，似乎無意退下火綫，不過被問到如何評估選情時，卻婉拒答應了。

葛珮帆表示，任內有推動婦女政策，高興見到產假延長至14周，之前聯同建制派議員組成罕見病癌病關注組，成功推動簡化藥物程序，不過罕見病定義仍然未有，而癌症患者亦有不少訴求有待回應，而爭取解決醫護人手仍未成功，明言會繼續推進。

羅列出不少仍要跟進的工作，似乎葛珮帆仍有滿腔大計，計劃留在議會。不過被問到如何看待選情，她卻出現「當機」情況，然後稱問題有陷阱，強調自己從未宣布參選，更搬出黨友陳學鋒在2年前的例子，擔心回答此問題便被計算選舉開支。

不過，她就大方評估建制派選情，稱經歷去年區議會選舉後，都擔心會再重演，希望選民看清楚，假如民主派做到議席過半，議會將陷入停擺局面，直言香港情況已經惡劣，市民已活在水深火熱中，反問是否還要「攬炒」。

她又提到，已經出任8年議員，見到議會愈多衝突，連市民都用「垃圾會」去形容議會，直言不希望立法會繼續沉淪，冀市民能作明智選擇，不要選出使用暴力的人進入議會。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2