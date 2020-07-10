田北俊做完手術坐輪椅　田北辰哂「兄弟情」推大佬去餐廳

▲ (田北辰facebook圖片)

實政圓桌立法會議員田北辰，以及其兄、自由黨榮譽主席田北俊，兩人都在政商界打滾多年，但因政黨不同，兩人甚少公開聚頭。今日兩人就罕有合體，田北辰在社交網站專頁上載合照，當中田北辰更推着剛剛完成手術，坐輪椅的田北俊，又指這是「患難見真情」。

田北辰在Facebook指出，大佬剛剛做完手術，行動不便，去餐廳食東西都不行。他又補充，「我做細佬，又後生咁多，當然對佢不離不棄，帶佢去搵食」。

田北辰話，大佬常年喜愛打波，造成軟骨磨損，要做hip replacement（髖關節置換手術），要坐至少七日輪椅，所以「推佢出去帶佢搵食」。不過他就稱，對於70多歲的人是很普遍的事，手術風險低，田北俊的復原情況不錯，無事。

▲ (田北辰facebook圖片)

事實上，田北辰早前接受訪問時，亦曾大談兄弟情，指兩兄弟都「好有個性、好有主見」，兩人小時候就已暗中較勁。兩兄弟雖然互相較勁，但田北辰亦說，「表面老實講，我阿哥救咗我好多次，如果佢有咩需要，我會毫不猶豫去幫佢，不過佢好少要我幫，因為佢太叻啦。」

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