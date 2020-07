【2020最新測試】一文睇清8款通過毒性檢測防曬霜【附完整名單】

▲ 一文睇清8款通過毒性測試的防曬霜。(圖片由水中銀提供)

TOPick委託水中銀(國際)生物科技有限公司(水中銀)為市面上24款防曬霜產品樣本進行檢測,結果當中8款被評為品質卓越,通過毒性測試,可放心使用。8款安全防曬霜名單如下:

COPPERTONE 水寶寶嬰幼兒輕薄防曬露 SPF 50

▲ (圖片由水中銀提供)

品牌所在地:美國

價格:HK$159.9/177 mL

BIORE 水凝長效保濕防曬乳

▲ (圖片由水中銀提供)

品牌所在地:日本

價格:HK$84.9/50 g

W.LAB 水光防曬啫喱 SPF50+ PA+++

▲ (圖片由水中銀提供)

品牌所在地:韓國

價格:HK$90/50mL

ULTRASUN 抗光老化低敏防曬乳面霜 SPF30 PA+++

▲ (圖片由水中銀提供)

品牌所在地:瑞士

價格:HK$169/50mL

OLAY Total Effects 7 In One Anti-Aging Moisturizer With Sunscreen SPF 15 PA++

▲ (圖片由水中銀提供)

品牌所在地:美國

價格:HK$172.5/50g

ANESSA 極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++

品牌所在地:日本

價格:HK$209/60mL

FOTOPROTECTOR ISDIN 多維光護沁融水感防曬液 SPF50

▲ (圖片由水中銀提供)

品牌所在地:西班牙

價格:HK$107/30mL

DECORTE 多重防曬乳

▲ (圖片由水中銀提供)

品牌所在地:日本

價格:HK$210/35mL

