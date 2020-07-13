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【2020最新測試】一文睇清8款通過毒性檢測防曬霜【附完整名單】

精明消費 14:15 2020/07/13

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熱門 陳奕迅 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一文睇清8款通過毒性測試的防曬霜。（圖片由水中銀提供）

TOPick委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）為市面上24款防曬霜產品樣本進行檢測，結果當中8款被評為品質卓越，通過毒性測試，可放心使用。8款安全防曬霜名單如下：

COPPERTONE  水寶寶嬰幼兒輕薄防曬露 SPF 50

（圖片由水中銀提供）

品牌所在地：美國

價格：HK$159.9／177 mL

BIORE  水凝長效保濕防曬乳

（圖片由水中銀提供）

品牌所在地：日本

價格：HK$84.9／50 g

W.LAB  水光防曬啫喱 SPF50+ PA+++

（圖片由水中銀提供）

品牌所在地：韓國

價格：HK$90／50mL

ULTRASUN 抗光老化低敏防曬乳面霜 SPF30 PA+++

（圖片由水中銀提供）

品牌所在地：瑞士

價格：HK$169／50mL

OLAY  Total Effects 7 In One Anti-Aging Moisturizer With Sunscreen SPF 15 PA++

（圖片由水中銀提供）

品牌所在地：美國

價格：HK$172.5／50g

ANESSA 極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++

一文睇清8款通過毒性測試的防曬霜。（圖片由水中銀提供）

品牌所在地：日本

價格：HK$209／60mL

FOTOPROTECTOR ISDIN 多維光護沁融水感防曬液 SPF50

（圖片由水中銀提供）

品牌所在地：西班牙

價格：HK$107／30mL

DECORTE  多重防曬乳

（圖片由水中銀提供）

品牌所在地：日本

價格：HK$210／35mL

完整防曬霜檢測報告，即睇：【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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