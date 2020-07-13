【2020最新測試】一文睇清8款通過毒性檢測防曬霜【附完整名單】
TOPick委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）為市面上24款防曬霜產品樣本進行檢測，結果當中8款被評為品質卓越，通過毒性測試，可放心使用。8款安全防曬霜名單如下：
COPPERTONE 水寶寶嬰幼兒輕薄防曬露 SPF 50
品牌所在地：美國
價格：HK$159.9／177 mL
BIORE 水凝長效保濕防曬乳
品牌所在地：日本
價格：HK$84.9／50 g
W.LAB 水光防曬啫喱 SPF50+ PA+++
品牌所在地：韓國
價格：HK$90／50mL
ULTRASUN 抗光老化低敏防曬乳面霜 SPF30 PA+++
品牌所在地：瑞士
價格：HK$169／50mL
OLAY Total Effects 7 In One Anti-Aging Moisturizer With Sunscreen SPF 15 PA++
品牌所在地：美國
價格：HK$172.5／50g
ANESSA 極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++
品牌所在地：日本
價格：HK$209／60mL
FOTOPROTECTOR ISDIN 多維光護沁融水感防曬液 SPF50
品牌所在地：西班牙
價格：HK$107／30mL
DECORTE 多重防曬乳
品牌所在地：日本
價格：HK$210／35mL
完整防曬霜檢測報告，即睇：【下一頁】
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責任編輯：王芷瑩