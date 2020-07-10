【新冠肺炎】水泉澳邨明泉樓11人確診　部分居民自行搬走

▲ 水泉澳邨現群組感染，群組增加11人確診。(程志遠攝)

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生防護中心今日（10日）公布，新增38宗確診個案，當中有11宗與水泉澳邨有關，有部分居民自行離開。

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【新冠肺炎】水泉澳邨明泉樓有單位喉管現破孔 沙田區議員：消息稱或撤離明泉樓居民

早前一名居於沙田水泉澳邨明泉樓的66歲女人（第1294宗）確診，衞生署向大廈的住戶派發樣本瓶，當中有11人的檢測結果呈陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會上指，由於大廈的喉管在外面，且是不同方向，沒有接駁，所以可以排除是經喉管播毒；很多居民已完成檢測且結果是陰性，希望居民可以留意自己身體狀況，盡量減少外出。

【新冠肺炎】水泉澳邨明泉樓11人染疫 張竹君：相信是經共用設施傳播

▲ 有居民帶同行李離開。(程志遠攝)

由於今日新增11宗確診個案患者居於水泉澳邨明泉樓，有部分居民得知後，即自行搬走。

▲ 部分人士要求送院治理。(程志遠攝)

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下午5時30分，有明泉樓的居民要求送院；下午6時15分，衞生署人員陪同居民，包括一個4人家庭前住隔離中心。

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【新冠肺炎】水泉澳邨或有爆發 居於明泉樓小六女生初步確診其校即時停課

確診患者中包括一名小六女生，其就讀位於大圍的九龍城浸信會禧年（恩平）小學向家長發通告，指今早凌晨接獲家長通知，一名居於水泉澳邨明泉樓的小六女學生懷疑確診，即時通知今日停課，下周開始放暑假，故學生已毋須回校。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩