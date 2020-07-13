【2020最新測試】類雌激素可引致癌症　8款通過毒性檢測安全防曬霜【附名單】

▲ 24款防曬霜樣本中，有8款通過毒性檢測！

炎炎夏日，要保護皮膚避免曬傷，不少人會使用防曬產品，可是防曬產品的化學成份及類雌激素成疑，必須要小心選擇。TOPick委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）為市面上24款防曬霜產品樣本進行檢測，結果當中8款被評為品質卓越，通過毒性測試，可放心使用。

8款品質卓越防曬霜

水中銀於2020年3月至6月期間期間從各大超市、商店及網上平台選購23個品牌，合共24款防曬霜樣本進行毒性測試，當中包括國際知名品牌如ANESSA、COPPERTONE、ISDIN和BIORE等。

檢測結果顯示8款防曬霜樣本被評為「綠魚」，即「品質卓越」；9個樣本為「黃魚」，即「品質合格」；7個樣本為「紅魚」，即「有待改善」。

水中銀指，是次檢測中, 高價防曬霜的安全質量均不理想，紅魚及黃魚樣本各佔五成。而價格中等的樣本，在是次檢測中表現較優勝。

8款通過毒性檢測安全防曬霜完整名單：即睇【下一頁】

斑馬魚胚胎急性毒物測試

斑馬魚胚胎能夠篩選過千種有毒化學物質，包括農藥、獸藥、微生物毒素、塑化劑、防腐劑，植物源毒素等。在斑馬魚胚胎急性毒物測試中，24個樣本中，16個樣本 「品質卓越」，1個樣本「品質合格」，7個樣本「有待改善」。

轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試

此外，於轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物（類雌激素）測試中，18個樣本「品質卓越」，6個樣本「有待改善」。

其中3個樣本因毒性水平高導致超過一半的測試用魚胚胎死亡，另外3個樣本的類雌激素超出水中銀安全標準，當中2個樣本更被驗出高濃度類雌激素，每克類雌激素的含量超出一粒避孕丸。

水中銀發現在眾多樣本中，存在多種類雌激素成分，譬如較常見的防止外線化學成分如甲氧基肉桂酸乙基己酯、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷及二苯酮-3；防腐劑如羥苯甲酯及羥苯丙酯。

世界衛生組織與聯合國已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病，如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

化學成分能滲透皮膚

水中銀首席執行官杜偉樑先生表示，紫外線對皮膚的損害是日積月累形成，即使皮膚表面沒有被曬傷，但長年累月在戶內、外吸收陽光，皮膚組織仍然會受損，因此適當塗抹防曬霜是少不免。

他續指，防曬霜須於皮膚表層上大面積塗抹，研究早已指出當中的一些化學成分能滲透皮膚，市民於選購防曬霜時必須考慮各品牌的安全性以及其他潛在因素。

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責任編輯：王芷瑩