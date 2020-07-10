【新冠肺炎】有中學將高中補課改為網上授課　多間中學擬取消畢業禮

▲ 津貼中學議會當然執委林日豐指中三至中五級考試有需要繼續舉行，支持教育局留有空間讓學校做好防疫措施下完成考試的做法。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，教育局今（10日）宣布全港學校下周一（13日）起提早放暑假，但小五及中三至中五等個別級別考試，局方容讓學校自行決定是否如期於下周內舉行，並在安全情況下進行畢業禮及在暑假為中四五級補課。有中學校長表示，中三至中五級考試有助安排選科及備戰文憑試（DSE），認同局方留有空間讓學校做好防疫措施下完成考試的做法，另已計劃暑假將高中的文科補課改為網上授課，但知悉不少中學擬取消今年的畢業禮。

津貼中學議會當然執委林日豐表示，部分學校原本在7月底才放暑假，近日至下周才開始舉行考試，另有部分學校早前已決定取消本學期考試。他指出，中三至中五級仍有需要繼續進行考試，因學校已停課多月，若局方「一刀切」不准舉行考試，可能會引起更大困難。

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他解釋，參考今屆文憑試考生縱然受疫情影響失去中六模擬試，仍有上學年的中五考試作為公開試訓練，擔心不幸事件會重演，疫情持續再令明年模擬試取消，致來屆文憑試考生同時失去中五考試及中六模擬試；另中三考試成績亦可作為高中選科基礎。他認為學界已有文憑試經驗，有助安排校內考試，讓學生坐位保持距離等，但學校仍需做足防疫準備，並向學生家長給予清晰訊息，戴多幾個口罩及提高警覺等。

此外，他指不少中學原本計劃本月中至底舉行畢業禮，但近日疫情令不少中學「已有心理準備」，擬取消畢業禮，或精簡安排及減少出席人數等，形容做法「不理想」，但強調最重要是保障師生健康。

至於暑假補課，他其任教的獅子會中學已做好「兩手準備」，原先計劃本月中至底為高中安排兩周面授補課，但因應近日疫情反覆，已決定將文科轉到實時網上教學，部分理科或仍要到實驗室進行，但有關選修科學生人數不算多，每堂涉及10多至20多人，強調會按教育局指引要求安排學生回校補課。

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記者：馮琪雅