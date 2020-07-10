【新冠肺炎】澳門政府擱置互認「港澳健康碼」　赴港出席何鴻燊喪禮高官須接受隔離

▲ 澳門前行政長官何厚鏵。（林宇翔攝）

近日本港新冠肺炎確診個案飈升，澳門政府表示，需要重新檢視「港澳健康碼」互認試行時間或需擱置。另外，到香港出席已故澳博榮譽主席何鴻燊喪禮的澳門官員亦需隔離14日。

澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，任何人士因公務原因到香港，返澳後均須到衞生局指定地點接受醫學觀察，而昨日到香港出席何鴻燊喪禮的全國政協副主席何厚鏵、經濟財政司司長李偉農及中聯辦負責人等一概不獲豁免。據悉，除了何厚鏵因保安原因，會在其他地方隔離，其他官員都須到指定酒店接受14天隔離。

歐陽瑜稱，港澳健康碼互認工作一直在協商中，不會因為香港疫情變化而暫停溝通和準備工作，但需待適當時機才推出。

港府原本打算本周公布「粵港澳健康碼」先導計劃措施，但今日立法會內務委員會會議上，主席李慧琼亦引述政務司司長張建宗證實，有關措施推出的具體時間要再商榷。

民建聯陳克勤批評政府處理健康碼的進度慢，令很多跨境家庭未能團聚，指有市民因未能回內地，在香港又租不起樓，導致要睡在街頭。陳克勤指，希望張建宗可以出席立法會會議，回答議員質詢，盡快解決跨境家庭的問題。

工聯會麥美娟建議，政府可以邀請內地醫療專家隊伍協助，為更多香港居民提供病毒檢測，或在香港採樣送到內地檢測，及早做到全民檢測，識別隱形患者，並為日後推進健康碼作準備。

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責任編輯：林曉君