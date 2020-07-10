新民黨9周年黨慶 有局長出席表演瑜伽

▲ 新民黨明日舉行九周年黨慶。

今年是新民黨成立第9周年，但不幸本港爆發新冠肺炎，所以黨慶亦由原本的4月延至明天（10日）舉行。可是，香港近日爆發第三波新冠肺炎疫情，再次令新民黨大失預算，需要暫時縮小活動規模，以減少人群聚集。

傅流螢聽聞新民黨明天舉行的黨慶，原本邀請數百人出席，但因應近日疫情反彈，他們亦很快通知不少獲邀嘉賓縮減規模，以減低出現「新民黨群組」的風險。

雖然出席人數不太多，但新民黨決定將一些表演節目，以線上直播方式向大家分享，預告屆時起碼有兩位局長級人物出席，其中一位會和該黨陳佳珮進行限時比拼，而另一位則會和該黨的傅曉琳一起表演瑜伽。此外，有一名奧運獎牌得主，亦會充當神秘嘉賓，並接受新民黨第二梯隊劉文杰的大膽挑戰。至於樂壇新晋組合「D & I」亦會高歌一曲。

有知情人士謂，明天黨慶不會籌款，但新民黨仍會為9月立法會選舉籌集經費。如果大家有興趣看看這場別開生面的黨慶活動，可在明天下午五時在新民黨專頁看直播。

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