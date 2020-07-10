民政局促區議員確保議辦用作執行區議會職務

▲ 民政事務局聲明

民主派明天及後天舉行立法會選舉初選，有區議員辦事處將用作票站。民政事務局今日（10日）晚上發聲明提醒區議員，須確保辦事處用於執行與區議會職務。

民政局指出，根據《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，區議員不可將其所得的各項用以支付議員事務開支的津貼或區議員辦事處，作與區議會事務無關的用途。



發言人強調，區議員須確保辦事處是用於執行區議會職務，倘若用於執行與區議會無關的職務，如用作上述活動的投票站，有關的開支將不會獲得發還。

另外，由於部分議員辦事處位於香港房屋委員會的物業，房委會表示，如租戶違反租約條款，例如將議員辦事處作為與議會職務無關的用途，房委會將按實際情況考慮採取適當跟進行動。

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責任編輯︰林曉君