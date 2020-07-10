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民主派初選明上演　警方晚上搜查民研辦公室

政治 21:58 2020/07/10

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香港民意研究所行政總裁鍾庭耀據悉當時不在辦公室內。（資料圖片）

民主派初選將於明天（11日）起，一連2天舉行，今次初選由香港民意研究所香港民意研究計劃具體執行。初選舉行在即，今晚就有多名便衣警員，到香港民意研究所位於黃竹坑的辦公室作調查，據悉是懷疑有人不誠實使用電腦，要檢走辦公室內電腦。

警方表示，近日接獲市民報案，懷疑有市民包括警員的資料外洩，網絡安全及科技罪案調查科人員到相關機構，位於黃竹坑業興街一個辦公室搜查，行動中警方並沒有作出任何拘捕。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，近日研究所遭駭客入侵，未知何人不誠實使用電腦，而電腦儲存恆常調查研究對象資料，至於儲存初選資料的電腦未有被警方檢走，強調民主派初選不受影響。

有份協調民主派初選的區諾軒則表示，警方取得法庭手令，晚上8時左右，到黃竹坑香港民意研究所取走電腦。他相信，事件很有可能與初選有關，以製造恐嚇的效果，但呼籲市民要處變不驚，強調民主派將謹慎應對，而暫時未有人被捕。

另一名協調初選的港大學者戴耀廷，則以「司馬昭之心，路人皆見」，去形容警方今次行動。

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責任編輯：陳宛彤

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