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【防疫抗疫基金】貴金屬貿易行業資助計劃接受申請 張華峰︰樂見政府從善如流

政治 22:24 2020/07/10

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熱門 何鴻燊 IB放榜 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張華峰早前與業界代表會晤財庫局局長許正宇、副局長陳浩濂。

財經事務庫務局發言人今日表示，政府在「防疫抗疫基金」下推出「貴金屬貿易行業資助計劃」，支援受新冠肺炎疫情影響的金銀業貿易場行員及註冊從業員，分別獲資助2萬元及1,200元現金，計劃申請期為今日起至7月31日。立法會金融服務界議員張華峰表示，樂見港府接納建議，並呼籲當局加快審批資助，盡早惠及金融服務業界的經營者及從業員。

經民聯副主席張華峰指，曾多次游說財政司司長陳茂波，早前又與業界代表一起會晤財經事務及庫務局局長許正宇、副局長陳浩濂等官員，要求政府將防疫抗疫基金資助，涵蓋至貴金屬貿易等其他未被政府關注的金融行業。

張華峰表示，樂見並感謝特區政府從善如流，接納經民聯及業界的建議。他認為，雖然措施未能完全得償心願，但有助紓緩業界從業員的燃眉之急，幫助金融服務界渡過這前所未有的經濟困境，以鞏固香港國際金融中心地位。

張華峰呼籲當局加快審批資助，盡早惠及金融服務業界的經營者及從業員。

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責任編輯︰林曉君

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